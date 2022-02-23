Отказ от российского газа доведет экономику Европы до краха

Берлин, 23 февраля. Проект «Северный поток — 2» подвергался критике с момента его появления. Некоторые политики ЕС считали, что он увеличит зависимость Германии и Европы от поставок российского газа, сообщают ИноСМИ.

Отказ от сертификации и запуска «СП — 2» может иметь для экономики ЕС фатальные последствия. Европа страдает из-за дефицита энергоносителей и роста их стоимости. Ситуацию мог изменить к лучшему запуск «Северного потока — 2».

Газопровод очень нужен Германии, поскольку страна импортирует 2/3 электроэнергии. Кроме того, в ФРГ, как и в ЕС, много домов отапливаются с помощью газа. Увеличение поставок из РФ снизило бы стоимость газа на европейском рынке на 50%. Теперь на это надеяться на приходится. Наоборот, ЕС ждет подорожание газа. Счета потребителей газа в ФРГ и Австрии уже выросли на 25%. Однако это не последнее подорожание голубого топлива.

Против строительства «Северного потока — 2» из политических соображений выступали США, Польша и Прибалтика. Украина негативно относилась к этому проекту из-за опасений потерять транзит газа через страну, а вместе с этим и ежегодный доход около 2 млрд долларов.

США хотят продавать СПГ в Европу и вытеснить Россию с рынка ЕС. Польша строит СПГ-терминалы на берегу Балтийского моря в расчете на увеличение поставок из США. Покупка СПГ Польше и другим странам ЕС обходится дороже, чем российский газ. Желание избавиться от зависимости от «Газпрома» доведет экономику ЕС до краха. Потребуются колоссальные затраты на СПГ-терминалы и покупку газа по завышенной стоимости.

США заявили, что 11 млрд долларов, которые были израсходованы на строительство «Северного потока — 2», были потрачены впустую. Газопровод не будет запущен.