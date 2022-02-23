Стилист Очилов опроверг слухи о ношении Андреем Малаховым парика

Москва, 23 февраля. Звездный стилист Анвар Очилов объяснил, по какой причине появились слухи о том, что шоумен Андрей Малахов носит парик.

Для своей новой именной телепередачи Малахов существенно изменил имидж. Ведущий предстанет перед зрителями в совершенно другом образе. Не осталась без изменений и его прическа. Стилист Очилов подчеркнул, что это настоящие волосы Андрея Малахова, а вовсе не парик.

«У Малахова последнее время градуированное каре, часто эту стрижку называют каскад. Что изменилось? Подкорректирован объем, создана новая текстура и форма. На взгляд стилистов, Андрею идет эта стрижка. Он стал другим человеком. Видимо, такого эффекта и добивался», — цитирует стилиста kp.ru.

Анвар Очилов отметил, что медийным персонам полезно менять имидж, чтобы заставить людей говорить о себе. Он объясняет слухи о ношении парика тем, что Малахов обладает завидной густотой волос.

Телеведущий Андрей Малахов станет звездой нового ток-шоу на канале «Россия-1», в рамках которого будет запущен колл-центр в прямом эфире. Премьера передачи состоится 28 февраля в 17:30 по московскому времени.