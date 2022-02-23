Поговорить можно, договориться — нет: политолог Ищенко о развитии ситуации в Донбассе

Возможность оказания российской военной помощи Донецкой и Луганской народным республикам заставит американцев задуматься над тем, чем может обернуться для них их неуемное желание разжечь силовой конфликт в Донбассе. Так считает политолог Ростислав Ищенко. Об этом он сообщил в беседе с ФАН.

«Если Украина все время стреляет и если снаряды уже залетают на российскую территорию, то чего ждать. Причем с 2014 года снаряды в Россию ни разу не залетали, а сейчас стали залетать. Понятно же, что Украина при поддержке американцев провоцирует силовой конфликт. А мы просто исчерпали средства для переговорного процесса. Поговорить можно, договориться — нет. Просто поговорить нам неинтересно. В Донбассе идут обстрелы и будут, естественно, продолжаться. У нас подписан договор с ЛНР и ДНР о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Ну, вот и будем оказывать помощь в прекращении обстрелов», — заявил Ростислав Ищенко.

Федеральное агентство новостей /

Накануне Совет Федерации на пленарном заседании дал согласие президенту Владимиру Путину на использование Вооруженных сил РФ на зарубежной территории. 153 присутствовавших сенатора проголосовали за такое решение единогласно.

В то же время российский президент Владимир Путин подчеркнул, что пока не идет речи о вводе Вооруженных сил РФ в Донбасс.