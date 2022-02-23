Валя Карнавал не смогла ответить на школьные вопросы на шоу «Звезды в Африке»

Москва, 23 февраля. Видеоблогер Валя Карнавал не справилась с заданиями на шоу «Звезды в Африке» телеканала ТНТ.

Недавно начались съемки второго сезона шоу среди африканских джунглей. Ведущие программы Ольга Бузова, Михаил Галустян и продюсеры передачи подготовили для звездных участников много новых испытаний.

С одним из таких квестов не смогла справиться 20-летняя TikTok-блогер, которая не ответила на школьные вопросы. Певицу спрашивали, пока она находилась в стеклянном боксе, а сверху на нее лилась непонятная кислотная субстанция и падала гора жуков. Она должна была ответить, в каком году состоялся первый полет человека в космос.

«1900. 1930. 1956-й. Ааа!» — кричит в ответ Карнавал, так и не попав в правильную дату.

Блогер осталась недовольна, когда ей начали задавать уточняющие вопросы. Галустян спросил у девушки, сколько континентов на планете Земля, попросив дополнить ответ их названиями. Карнавала ответила, что материков всего семь, а позже Бузова поправила ее ответ на шесть.

«Я не могу сейчас, я не могу думать! Ты же спросил просто!» — в итоге вышло десять секунд, а участница шоу так и не ответила.

Ранее стало известно, что музыкант Анатолий Цой пополнил состав участников экстремального шоу. Артист во второй раз попытается побороться за победу с другими знаменитостями.