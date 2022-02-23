Латвийский правозащитник рассказал, как США успокаивают прибалтийские элиты после признания ЛДНР

Латвийский общественный деятель, правозащитник Александр Гапоненко рассказал, как латвийское руководство отреагировало на признание РФ республик Донбасса.

По словам правозащитника, латвийские элиты не на шутку напуганы действиями РФ по признанию ЛДНР, поскольку поверили заявлениям британских политиков о том, что следующими после республик Донбасса будут страны Прибалтики.

«Этот испуг сейчас пытаются загасить с помощью посылки нескольких рот американцев и обещанием поставить нам 20 вертолетов», — рассказал Александр Гапоненко.

Этим же испугом правозащитник объясняет сдержанность Латвии в поддержке очередных санкций против РФ.

«На этот раз латвийские власти повели себя разумно, чего за ними ранее не наблюдалось. Наверное, кто-то подсказал им, что введение санкций против России для нас будут очень болезненными. Мы получаем весь газ по газопроводу из России и треть электричества также от России, мы очень сильно зависим от транзита — у нас до сих пор работает российский «Уралкалий». Мы сами экспортируем древесину. Если, не дай Бог, сначала Латвия введет санкции, а потом на них ответит Москва, наша экономика очень сильно пострадает из-за этого. Исходя из этого, власти аккуратно высказываются», — пояснил Александр Гапоненко.

Вместе с тем правозащитник отмечает продолжение процессов по выдавливанию российских компаний из экономической жизни страны и усиление русофобских тенденций.

«Здесь мы на передовых рубежах антироссийских и русофобских мер. По указанию Вашингтона уже года два все вклады россиян, беглых в основном, в латвийских банках были заморожены и постепенно конфискуются: речь идет о 3 миллиардах евро. В отношении россиян, которые получали здесь виды на жительство, принято решение, что больше они этого делать не будут, а судьба остальных россиян, которые здесь живут — их около 30 тысяч — повисла в воздухе», — рассказал Александр Гапоненко.

Федеральное агентство новостей / Карен Маркарян

По словам Александра Гапоненко, представители радикальных партий пытаются также провести через парламент законопроект о запрете выдачи виз россиянам, но он сомневается, что власти пойдут на это.

«Думаю, что такое решение не примут, потому что доходы от российских туристов составляли раньше значительную часть поступлений в бюджет», — отметил правозащитник.

Вместе с этим он не исключает, что правительство Латвии в итоге присоединится к санкциям против России.

«У власти находятся бюрократические элиты, но не представители бизнеса, поэтому они не влияют на власти, и реальные экономические интересы Латвии не соблюдаются. У нас, например, премьер-министр Кришьянис Кариньш — гражданин Америки, и он, конечно, выполняет то, что говорит глава его государства. Президент республики — германский гражданин Эгилс Левитс — тоже в эту дуду играет. Спецслужбы многие возглавляют иностранцы», — рассказал Александр Гапоненко.

По его мнению, обилие иностранных граждан на ключевых государственных должностях является причиной того, что Латвия проводит недружественную политику в отношении РФ и преследует своих граждан, желающих сохранить дружеские связи с РФ.

«Сейчас у меня два судебных процесса. По одному меня приговорили к десяти месяцам тюрьмы условно, но я подал кассацию в Верховный суд. На днях меня приговорили к 1,5 года тюрьмы, и я сейчас пишу апелляцию во вторую инстанцию тоже с протестом. Во всех этих случаях меня обвиняют в том, что я писал книги, статьи и давал интервью российскому телевидению. По мнению латвийских властей, это все — преступление, работа в пользу иностранного государства, попытка свержения власти», — пояснил Александр Гапоненко.

Правозащитник не уверен, что он сможет защитить себя от необоснованных обвинений и в европейских судах, охраняющих права человека.