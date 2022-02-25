Масленица 2022: когда отмечается, названия дней, традиции, обряды на любовь, рецепты блинов

Масленица — народный праздник первой встречи весны — совпадает с церковной Мясопустной, или Сырной неделей, которая считается временем подготовки к Великому посту. Мясо в этот период для верующих уже под запретом, но разрешены любые молочные продукты, а также рыба.

В 2022 году Масленица начинается в понедельник, 28 февраля, и продолжается неделю, до завершения Прощеного воскресенья, которое отмечается 6 марта. После этого начинается Великий пост, завершающийся Пасхой, которая у православных в этом году приходится на воскресенье, 24 апреля.

Родительская суббота и Масленица: названия дней, обряды

Подготовка к Масленице начиналась на Руси еще в Родительскую мясопустную субботу, которая в этом году наступает 26 февраля. В этот день уже начинали печь блины — символ солнца и жизни. Первые блины обязательно приносили на кладбище, чтобы «покормить» мертвых и попросить у усопших благословения.

Масленичный понедельник назывался «встреча». В этот день уже вовсю пекут блины, а также сооружают чучело Масленицы, которое будет сожжено в Прощеное воскресенье.

Масленичный вторник называют «заигрыш», в этот день на Руси начинались развлечения, игры и забавы.

Со среды, которая носит название «лакомка», стартуют обильные блинные застолья.

Масленичный четверг, он же «разгуляй», — это начало массовых гуляний, которые называют «широкая Масленица». На Руси с этого дня и до окончания Прощеного воскресенья работать было не принято, все время посвящали развлечениям и застолью.

Пятница и суббота — время семейных посиделок с блинами. В пятницу было принято ходить «к теще на блины», а в субботу своими кулинарными подвигами старались прославиться молодые хозяйки, которые созывали гостей на «золовкины посиделки».

Последний день Масленицы — Прощеное воскресенье — в народе называли «целовальник», поскольку просить друг у друга прощения было принято по евангельскому обычаю с троекратным целованием.

Федеральное агентство новостей /

Масленица: традиции и обряды на любовь, богатство и удачу

Масленица — народный праздник, хотя и тесно переплетенный с христианством. Церковь снисходительно относится к некоторым излишествам, сопровождающим масленичную неделю, резонно полагая, что людям время от времени нужно, как говорится, выпустить пар.

На Руси в это время были в ходу не только обильные застолья и гуляния, но и различные масленичные гадания, обряды и привороты.

Из самых известных традиций — «первый блин покойнику», он считался поминальным, его не ели, а клали на подоконник. Первые блины раздавали нищим, чтобы усердно молились за души умерших.

На блинах гадали — тонкий, румяный, красивый блин — к удаче, скорому сватовству, богатой, сытой жизни. Блин комом — скорее нужно его съесть, пока никто не увидел, иначе — жди беды.

Чем больше напекла девушка блинов — тем больше шансов у нее удачно выйти замуж, тем больше будет здоровых детей.

Сидеть дома на Масленицу — к неудачам «на личном фронте», к такой девушке сваты могут не найти дорогу.

Познакомиться девушке с парнем на Масленицу — к скорой свадьбе.

Ссора на Масленицу — к расставанию.

На Масленицу девушки использовали привороты, например на блины: шептали над тестом, чтобы блин был красивый, румяный и круглый, а судьба — счастливой.

Простые распространенные рецепты блинов, которые можно печь, конечно, не только на Масленицу, представлены в инфографике ФАН.