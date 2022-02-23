Общественник Косимачи о Дне защитника ЦАР: мы должны внести эту дату в историю

Банги, 23 февраля. День защитника ЦАР является одним из самых важных праздников для жителей Центральноафриканской Республики, заявил координатор гражданской платформы Talitha Koum Блез Дидасьен Косимачи.

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Представители общественного движения организовали торжественную демонстрацию в честь героев родины, которые дали отпор конгломерату группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) и вернули в страну мир. По мнению Косимачи, населению ЦАР важно помнить о подвигах их соотечественников и российских инструкторов, которых западные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера».

«Я думаю, вы помните 23 февраля 2021 года. Именно в этот день центральноафриканские вооруженные силы (FACA) совместно с нашими российскими и руандийскими союзниками освободили национальную территорию. Это не может остаться забытым. Мы, центральноафриканцы, должны внести эту дату в историю. В этом цель данной мобилизации. Вот лейтмотив встречи: позволить всем жителям ЦАР выразить радость от освобождения страны. Около 90% нашей территории вернулись под контроль государства. Это памятный день для всех нас», — заявил координатор движения.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Активист подчеркнул, что День защитника ЦАР посвящен не только освобождению трассы Банги — Гарамбулай. Памятная дата в первую очередь связана с восстановлением территориальной целостности республики:

«Все мирное население должно поддерживать наши власти, государственные институты, бойцов FACA и союзников из России и Руанды. Нам следует быть патриотами. Необходимо, чтобы мы могли любить и ценить друг друга, потому что коллективному Западу выгодны наши распри. Это разделение характеризует нас, жителей Центральноафриканской Республики, и нас хотят разобщить еще больше. Настало время, чтобы мы могли совместными усилиями бороться за окончательное возвращение мира в нашу страну».

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Косимачи призвал сограждан не верить в фейки, распространяемые ангажированными изданиями. По его словам, жителям республики необходимо сосредоточиться на восстановлении мира:

«Эти люди выступают за страдания центральноафриканцев. Эти люди сотрудничали с боевиками СРС. Я не думаю, что это проблема исключительно президента Туадера. Это беда всего народа ЦАР, потому что он хочет мира. Мы желаем, чтобы наша страна жила в спокойствии. Не надо усложнять ситуацию, как будто мы на Марсе. Каждая война — несчастье для нас».

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Ранее население африканского государства отпраздновало День защитника ЦАР. Мероприятие посетил начальник представительства Министерства обороны РФ в Центральноафриканской Республике, генерал-майор Анвар Галимуллин.

Граждане выступили со словами поддержки населения Донецкой и Луганской народных республик. Они поздравили жителей Донбасса и поприветствовали решение президента России Владимира Путина признать суверенитет республик.