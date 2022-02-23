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Постпред России при ООН Небензя заявил о прибытии в страну 96 тысяч беженцев из Донбасса

Общество
Постпред России при ООН Небензя заявил о прибытии в страну 96 тысяч беженцев из Донбасса
wikipedia.org  /  The Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation / CC BY 4.0

Москва, 23 февраля. Границу России уже пересекли 96 тысяч беженцев из Донецкой и Луганской народных республик в ходе эвакуации.

В частности, жителей ДНР и ЛНР принимают Ростовская, Московская, Рязанская и ряд других областей. Об этом сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Эвакуация мирного населения Донбасса началась 18 февраля на фоне эскалации конфликта с Украиной. Уже 74 российских региона заявили о готовности принять людей из ЛДНР и оказать им посильную помощь.

Девять временных городков развернули в Ростовской области для помощи беженцам из республик Донбасса. Сообщается, что они рассчитаны на 800 человек.

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