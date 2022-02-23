Таблоид Bild решил закрывать логотип «Газпрома» на фотографиях «Шальке»

Гельзенкирхен, 23 февраля. Немецкий таблоид Bild в знак солидарности с Украиной объявил «бойкот» российскому «Газпрому», приняв решение закрывать спонсорскую рекламу компании на футболках клуба «Шальке-04».

Как сообщило издание, логотипа спонсора Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) «Газпрома» в материалах и на фотографиях газеты на форме немецких «горняков» не будет.

«Bild ставит точку на рекламе формы», — следует из заявления.

Западные страны вводят санкции в отношении России после того, как президент РФ Владимир Путин 21 февраля объявил о признании Россией независимости ДНР и ЛНР. С главами республик подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Такое решение было принято на фоне резкого ухудшения ситуации в Донбассе.