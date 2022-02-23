Неизвестные расстреляли подростка на детской площадке в столице США

Вашингтон, 23 февраля. В пригороде американской столицы неизвестные средь бела дня расстреляли на Детской площадке подростка. Об этом сообщает полицейское управление округа Принс-Джордж.

Сообщается, что 18-летний Керон Симпкинс скончался в результате множества огнестрельных ранений после того, как группа неизвестных открыла по нему огонь на детской площадке неподалеку от средней школы Лэндовера, Мэриленд.

A mother is in mourning after her 18-year-old son was shot and killed in Prince George’s County on Monday.

Jeanine Jackson hides her tearful eyes behind sunglasses while talking about her youngest son, Caron Simpkins. https://t.co/ULw362mCbQ — Tracee Wilkins (@TraceeWilkins) February 23, 2022

По словам представителей полиции, офицеры, которые прибыли по вызову о стрельбе, обнаружили тело несовершеннолетнего без признаков жизни в понедельник, около 17 часов по местному времени.

Местная жительница сообщила на условии анонимности, что перед началом стрельбы на детской площадке была группа мужчин.

«Это было очень близко. Это буквально в 20 шагах от моего дома. Произошло примерно от восьми до 10 выстрелов», — сообщила она.

Мать жертвы, Жанин Джексон, в ходе траурной церемонии в память о ее убитом младшем сыне сообщила, что ей неизвестно были ли у ее сына враги.

«Жизнь моего ребенка забрали ни за что. Что бы это ни было, это не могло быть настолько серьезно», — говорит она.

Global Look Press / Andy Katz / ZUMAPRESS.com

По ее мнению, для того, чтобы предотвратить смерти, властям необходимо принять более жесткие законы о владении оружием.

«Установите здесь более строгие законы, потому что они недостаточно строги. Это слишком мягко для того, что здесь происходит», — сказала Джексон.

По данным некоммерческой организации Gun Violence Archive, которая занимается подсчетом количества жертв вооруженного насилия в США, с начала года в Штатах в результате преступлений, связанных с применением огнестрельного оружия, было убито более 2700 человек. Из них более 200 — несовершеннолетние.