Неизвестные расстреляли подростка на детской площадке в столице США

Вашингтон, 23 февраля. В пригороде американской столицы неизвестные средь бела дня расстреляли на Детской площадке подростка. Об этом сообщает полицейское управление округа Принс-Джордж.

Сообщается, что 18-летний Керон Симпкинс скончался в результате множества огнестрельных ранений после того, как группа неизвестных открыла по нему огонь на детской площадке неподалеку от средней школы Лэндовера, Мэриленд.

A mother is in mourning after her 18-year-old son was shot and killed in Prince George’s County on Monday.

Jeanine Jackson hides her tearful eyes behind sunglasses while talking about her youngest son, Caron Simpkins. https://t.co/ULw362mCbQ