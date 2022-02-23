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Неизвестные расстреляли подростка на детской площадке в столице США

Весь мир
Неизвестные расстреляли подростка на детской площадке в столице США
Global Look Press  /  Michael Candelori / ZUMAPRESS.com

Вашингтон, 23 февраля. В пригороде американской столицы неизвестные средь бела дня расстреляли на Детской площадке подростка. Об этом сообщает полицейское управление округа Принс-Джордж.

Сообщается, что 18-летний Керон Симпкинс скончался в результате множества огнестрельных ранений после того, как группа неизвестных открыла по нему огонь на детской площадке неподалеку от средней школы Лэндовера, Мэриленд.

По словам представителей полиции, офицеры, которые прибыли по вызову о стрельбе, обнаружили тело несовершеннолетнего без признаков жизни в понедельник, около 17 часов по местному времени.

Местная жительница сообщила на условии анонимности, что перед началом стрельбы на детской площадке была группа мужчин.

«Это было очень близко. Это буквально в 20 шагах от моего дома. Произошло примерно от восьми до 10 выстрелов», — сообщила она.

Мать жертвы, Жанин Джексон, в ходе траурной церемонии в память о ее убитом младшем сыне сообщила, что ей неизвестно были ли у ее сына враги.

«Жизнь моего ребенка забрали ни за что. Что бы это ни было, это не могло быть настолько серьезно», — говорит она.

Более 1100 детей были застрелены в США с начала 2021 года
Global Look Press / Andy Katz / ZUMAPRESS.com

По ее мнению, для того, чтобы предотвратить смерти, властям необходимо принять более жесткие законы о владении оружием.

«Установите здесь более строгие законы, потому что они недостаточно строги. Это слишком мягко для того, что здесь происходит», — сказала Джексон.

По данным некоммерческой организации Gun Violence Archive, которая занимается подсчетом количества жертв вооруженного насилия в США, с начала года в Штатах в результате преступлений, связанных с применением огнестрельного оружия, было убито более 2700 человек. Из них более 200 — несовершеннолетние.

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