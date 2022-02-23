Поклонников Наталии Орейро поразило ее сходство с матерью на архивных фото

Москва, 23 февраля. Уругвайская актриса Наталия Орейро поздравила маму с днем рождения и опубликовала несколько ее фотографий в своем блоге.

Фолловеры отметили, что у родительницы Орейро очень эффектная внешность. Сама певица отмечает, что мама всегда верила в ее успех. Артистка благодарит за добро и любовь женщину, которая всю жизнь проработала парикмахером.

«Дорогая мамочка! С днем рождения!» — по-русски написала актриса под фото с мамой в своем Instagram-аккаунте.

Prt Scr instagram.com / @nataliaoreirosoy

Звезда серила «Дикий ангел» опубликовала несколько архивных фотографий, где она изображена маленькой девочкой, которая прижимается к родительнице. Поклонники удивились поразительному сходству актрисы с ее матерью.

«Понятно, в кого красотой!»; «Мама красивая очень»; «Твое красивое кукольное лицо – это твоя мамочка. Красивая мама Мэйбл, какие красивые фотографии! Очень нежная Нати в детстве!»; «Мама у вас красивая, здоровья вам и вашим близким»; «С днем рождения! Бесконечное спасибо за вашу дочку»; «Мама – священное слово на всех языках в жизни каждого человека. Привет из Москвы»; «На маму Наташа похожа»; «Наталья, ты очень сильно похожа на свою маму. Здоровья вам обеим!» — прокомментировали фото фолловеры Орейро.

Ранее стало известно, что певица, которая не так давно получила российское гражданство, может приобрести дачу в России. Актриса не исключила, что проведет старость в этом доме.