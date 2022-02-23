Поклонников Наталии Орейро поразило ее сходство с матерью на архивных фото

Москва, 23 февраля. Уругвайская актриса Наталия Орейро поздравила маму с днем рождения и опубликовала несколько ее фотографий в своем блоге.
Фолловеры отметили, что у родительницы Орейро очень эффектная внешность. Сама певица отмечает, что мама всегда верила в ее успех. Артистка благодарит за добро и любовь женщину, которая всю жизнь проработала парикмахером.
«Дорогая мамочка! С днем рождения!» — по-русски написала актриса под фото с мамой в своем Instagram-аккаунте.
Звезда серила «Дикий ангел» опубликовала несколько архивных фотографий, где она изображена маленькой девочкой, которая прижимается к родительнице. Поклонники удивились поразительному сходству актрисы с ее матерью.
«Понятно, в кого красотой!»;
«Мама красивая очень»;
«Твое красивое кукольное лицо – это твоя мамочка. Красивая мама Мэйбл, какие красивые фотографии! Очень нежная Нати в детстве!»;
«Мама у вас красивая, здоровья вам и вашим близким»;
«С днем рождения! Бесконечное спасибо за вашу дочку»;
«Мама – священное слово на всех языках в жизни каждого человека. Привет из Москвы»;
«На маму Наташа похожа»;
«Наталья, ты очень сильно похожа на свою маму. Здоровья вам обеим!» — прокомментировали фото фолловеры Орейро.
Ранее стало известно, что певица, которая не так давно получила российское гражданство, может приобрести дачу в России. Актриса не исключила, что проведет старость в этом доме.