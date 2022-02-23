Экономист Колташов назвал «декоративными» санкции ЕС против России из-за Донбасса

Москва, 23 февраля. Санкции США и Евросоюза против России существенно не повлияют на российскую экономику. Такое мнение выразил экономист Георгий Колташов.

Как считает эксперт, антироссийские ограничения США и Запада носят «декоративный характер», о чем говорит приостановка Германией сертификации газопровода «Северный поток — 2». Его запуск все равно состоится после того, как вопрос Украины решат окончательно, уверен он.

«Запад боится вводить настоящие санкции в отношении России из-за угрозы мощного ответа. Все понимают: можно очень сильно пострадать, получив перестройку российской, евразийской торговли в пользу Китая», — цитирует Колташова «Политика Сегодня».

В итоге США и Евросоюз попросту нагнетают истерию при минимальном санкционном нажиме на Россию. Сами ограничения будут вводить дозировано, а экономический ущерб России не грозит, заключил эксперт.

Ранее руководство Евросоюза приняло новый пакет антироссийских санкций из-за признания Москвой независимости республик Донбасса. В официальном заявлении ЕС говорится, что Брюссель завершил процедуру утверждения ограничений. В ответ Минфин России заявил, что приложит усилия для стабилизации экономики страны после санкций. При необходимости финансовое ведомство примет дополнительные меры, передает телеканал «360».