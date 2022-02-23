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Психолог Литвиненко заявил, что Карпович смогла увести Прилучного из-за кризиса в его семье

  /   Обновлено: 23 февраля 2022 19:36
Шоу-бизнес
Психолог Литвиненко заявил, что Карпович смогла увести Прилучного из-за кризиса в его семье
instagram.com  /  @m1r0slava_karpovich

Москва, 23 февраля. Психолог Филипп Литвиненко рассказал, при каком стечении обстоятельств Мирославе Карпович удалось увести Павла Прилучного из семьи.

Литвиненко отметил, что проще всего увести женатого мужчину в момент серьезного кризиса в отношениях. Когда он уже готов уйти от жены, стоит сразу же вести его в ЗАГС, пока он еще не осознал масштаб проблемы. Психолог отметил, что нет ничего аморального в том, чтобы «спасти» мужчину от отношений с женщиной, которая его не ценит.

«У Прилучного с его женой Агатой большой бэкграунд отношений: они многое прошли вместе, у них двое детей и, скорее всего, Прилучный со временем понял, что в отношениях с Карпович ему не так уж и хорошо», — цитирует Филиппа Литвиненко Пятый канал.

Психолог в заключении подчеркнул, что не стоит объявлять Карпович разлучницей. Он призвал поблагодарить актрису за то, что в нужный момент она помогла показать Прилучному «реальную ценность его брака и семьи».

Ранее звезда «Закрытой школы» Павел Прилучный намекнул на расставание с Мирославой Карпович.

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