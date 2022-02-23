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Агент Амирова выступил с заявлением после обнаружения у хоккеиста опухоли мозга

  /   Обновлено: 23 февраля 2022 19:34
Спорт
Агент Амирова выступил с заявлением после обнаружения у хоккеиста опухоли мозга
Global Look Press  /  Andy Devlin/Keystone Press Agency

Уфа, 23 февраля. Хоккеисту Родиону Амирову предстоит борьба с диагностированной у него опухолью мозга. Агент спортсмена Дэн Мильштейн высказался о состоянии своего клиента.

Врачи диагностировали у хоккеиста Родиона Амирова опухоль мозга, однако неизвестно, злокачественную или доброкачественную. Тем не менее спортсмен уже начал лечение и находится в кругу семьи. Об этом сообщил агент Дэн Мильштейн, выступивший в Twitter с официальным заявлением.

«В данный момент Родион вместе со своей семьей находится в Германии, где проводит лечение. Он выходит на лед три раза в неделю и каждый день тренируется в зале. У Родиона боевой настрой, и он твердо намерен вернуться в профессиональный хоккей», — сказано в сообщении.

Ранее о диагнозе Амирова сообщил генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лис Кайл Дубас. По его словам, хоккеисту потребовалось обширное обследование, он не появится на льду до конца сезона-2021/22.

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хоккей здоровье амиров
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