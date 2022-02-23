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Волочкова подарила новому возлюбленному на 23 Февраля чехол для телефона с лебедем

Шоу-бизнес
Волочкова подарила новому возлюбленному на 23 Февраля чехол для телефона с лебедем
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 23 февраля. Российская артистка балета Анастасия Волочкова показала подарок своему новому другу на День защитника Отечества.

Волочкова опубликовала видеозапись, на которой показала подарочную коробку черного цвета. Танцовщица сообщила, что она заранее заказала подарок своему близкому другу в компании, которая занимается производством чехлов на телефоны из кожи питона.

«Спасибо, Игорь, за помощь в подарке моему близкому другу на 23 (февраля — Прим. ФАН)», — подписала короткий ролик в Stories в своем Instagram-аккаунте заслуженная артистка России.

Волочкова подарила новому возлюбленному на 23 Февраля чехол для телефона с лебедем
Prt Scr instagram.com / @ volochkova_art

Танцовщица раскрыла упаковку и показала темно-синий чехол на телефон с золотым лебедем посередине. Подарок был перемотан красной ленточкой. Волочкова спросила у своего кота, нравится ли ему сюрприз, который она приготовила в честь Дня защитника Отечества. Артистка призвала своих фолловеров заранее подумать над подарком на 8 Марта.

Недавно бывшая артистка Большого театра опубликовала снимок с шикарным автомобилем, за рулем которого сидит импозантный мужчина по имени Дмитрий. Звезда в очередной раз спровоцировала слухи о новых отношениях.

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волочкова 23 февраля подарок
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