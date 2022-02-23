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Лариса Долина восхитила подписчиков фото в честь Дня защитника Отечества

Шоу-бизнес
Лариса Долина восхитила подписчиков фото в честь Дня защитника Отечества
instagram.com  /  @larisa.dolina.official

Москва, 23 февраля. Эстрадная и джазовая певица Лариса Долина опубликовала поздравление в честь Дня защитника Отечества.

Народная артистка России в своем Instagram-блоге разместила публикацию, в которой поздравила всех мужчин с 23 февраля. В своем обращении Долина отметила, что именно благодаря представителям сильного пола женщины смогут по-настоящему расцвести и почувствовать себя полноценными.

«С Днем защитника Отечества, дорогие наши отцы, братья, мужья! Вы всегда были и остаетесь опорой для своей страны, нашей опорой, сильным тылом и плечом!» — написала певица.

Лариса Долина восхитила подписчиков фото в честь Дня защитника Отечества
Prt Scr instagram.com / @ larisa.dolina.official

Вместе с обращением Лариса Долина опубликовала поздравительную открытку. Артистка изображена на снимке в элегантном черном платье и блестящем колье. На фоне певицы написаны поздравительные слова. Женщины присоединились к поздравлениям Долиной, а некоторые комментаторы помимо этого отметили восхитительный внешний вид артистки.

«Лариса Александровна, какая же вы у нас красавица! Очень любим вас», — восхитился один из подписчиков.

Ранее Лариса Долина посетила вечеринку в честь 80-летнего юбилея Льва Лещенко. Певица пришла на мероприятие в изящном мини-платье.

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