Во Флориде зеки оплатят свое пребывание в тюрьме: департаменту нужны деньги

Англосаксы давно практикуют систему частных тюрем. Кризис подтолкнул государственные исправительные заведения США ввести взимание с заключенных денег за их содержание: чем больше срок, тем больше денег заработает тюрьма. Однако подобное нововведение способно вызвать в Америке массовое недовольство, так как пребывающих за решеткой граждан там очень много. Об этом ФАН рассказал американист Владимир Можегов.

Во Флориде тюрьма начнет брать с заключенных плату за проживание. Доктор Марк Флауэрс, директор Департамента исправительных учреждений округа Волусия, заявил, что сегодня питание одного осужденного обходится департаменту в 3 доллара ежедневно. Взимать будут 5 долларов в сутки, не считая единовременного сбора в размере 30 долларов при «заезде». Деньги за медицинские услуги и прачечную взимаются отдельно. Плата за тюремное заключение вступит в силу 1 октября.

Политолог, специализирующийся на внутренней и на внешней политике США, Владимир Можегов пояснил, что в Великобритании, Австралии и США существует система частных тюрем. Он уточнил, что исправительные учреждения там могут принадлежать коммерческим организациям, которые получают из осуществляемого ими процесса охраны и обслуживания заключенных прибыль.

«Коммерческие компании заключают договоры с госструктурами на управление тюремными учреждениями. Такой подход позволяет государству экономить средства. Судя по всему, экономический кризис подтолкнул к переходу на «коммерческие рельсы» и государственные пенитенциарные учреждения Соединенных Штатов — каждый выживает как может. Примечательно, что в Америке зеки, которые соглашаются в тюрьме на общественно-полезный труд, не только зарабатывают деньги, но и освобождаются от платы «за постой». Это своего рода стимул к работе. На тех, кто не работает и отказывается платить, вешается долг. В случае, если извне кто-то захочет передать такому человеку деньги, или на имя заключенного поступит социальная выплата, деньги изымаются», — сообщил эксперт.

Собеседник ФАН рассказал, что США держат одно из первых мест по количеству заключенных в мире: в этой стране, приблизительно, 1 из 40 человек находится под какой-либо формой исправительного надзора, и примерно 1 из каждых 120 американцев сидит за решеткой. В шутку он назвал подобный подход к содержанию тюрем в Америке «перспективным направлением». Можегов обратил внимание, что количество чернокожих, отбывающих наказание в тюрьмах США, составляет около 40%, но в процентном отношении к населению, афроамериканцы попадают за решетку в пять раз чаще белых. Публицист напомнил, что эти люди также являются избирателями, и допустил, что у демократов могут возникнуть новые проблемы с частью электората, так как обязанности платить никто из заключенных не обрадуется.

Ранее ФАН рассказал, что минздрав Канады одобрил лечение наркозависимых с помощью героина. В некоторых странах мира врачи в процессе работы с пациентами-наркоманами заменяют одними наркотиками другие.