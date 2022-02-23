Роман Костомаров рассказал, как пытался скрыть от семьи свое участие в шоу «Маска»

Москва, 23 февраля. Фигурист Роман Костомаров покинул телепроект «Маска» первым из остальных участников. Олимпийский чемпион признался, что с трудом сохранял в тайне участие в программе.

Новый сезон шоу «Маска» стартовал на канале НТВ после длительного перерыва. В прошлом эпизоде жюри проекта разоблачили участника в костюме пса. Им оказался фигурист Роман Костомаров. Позднее в аккаунте шоу в Instagram появилось интервью с олимпийским чемпионом. Костомаров признался, что пытался скрыть от родных свое участие, но был разоблачен супругой.

«Жена говорит: «Как бы ты голос там ни переделывал, я бы тебя узнала». Она знает каждое мое движение и каждую мою кривую ногу. Или торчащее ухо. От близких это трудно скрыть», — поделился фигурист.

Prt Scr instagram.com / @maskantv

Костомаров отметил, что ему удалось скрыть свое участие лишь от дочери. Как казалось, наследница фигуриста была уверена, что ее отец постоянно уезжал по делам. Однако Костомаров признался: ему было очень тяжело и непривычно хранить тайну от близких.

Личность участника в костюме пса оказалась неожиданностью для жюри проекта. Звезды были уверены, что под маской скрывался Богдан Титомир или Игорь Бурнышев, и были удивлены, когда оказалось, что таинственным артистом был Костомаров.