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Пресс-секретарь лидера ЦАР обвинил миротворцев ООН в невыполнении мандата

Весь мир
Пресс-секретарь лидера ЦАР обвинил миротворцев ООН в невыполнении мандата
Федеральное агентство новостей  / 

Банги, 23 февраля. Пресс-секретарь президента Центральноафриканской Республики Альберт Ялоке Мокпем раскритиковал многопрофильную комплексную миссию ООН за бездействие, повлекшее смерть мирного населения ЦАР.

«Организация Объединенных Наций работает в нашей стране уже восемь лет, но это не помешало боевикам напасть на нашу республику. Многие граждане были убиты во время атак радикалов, а сегодня эксперты ООН хотят обсудить со мной права человека.

Где были миротворцы, когда нас терроризировали вооруженные группировки? Почему они не защитили нас? Никто не мешал им работать», — возмутился Мокпем.

Независимый аналитик Марк Яо Агбетсе озвучил мнение, аналогичное позиции пресс-секретаря. Эксперт считает, что нарушения прав человека, совершаемые в Центральноафриканской Республике контингентом многопрофильной комплексной миссии ООН, заслуживают только порицания и тщательного разбирательства компетентными органами.

По всей стране проходят массовые митинги, участники которых требуют миротворцев ООН покинуть государство. К акции под лозунгом «СТОП МИНУСКА» присоединились жители Боссембеле.

Центральноафриканцы рассказали, что их недовольство миротворцами объясняется многочисленными преступлениями, совершенными «голубыми касками». В списке «достижений» сотрудников миссии ООН числятся грабежи, внесудебные казни, рэкет и пособничество радикальным группировкам.

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