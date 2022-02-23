Пресс-секретарь лидера ЦАР обвинил миротворцев ООН в невыполнении мандата

Банги, 23 февраля. Пресс-секретарь президента Центральноафриканской Республики Альберт Ялоке Мокпем раскритиковал многопрофильную комплексную миссию ООН за бездействие, повлекшее смерть мирного населения ЦАР.

«Организация Объединенных Наций работает в нашей стране уже восемь лет, но это не помешало боевикам напасть на нашу республику. Многие граждане были убиты во время атак радикалов, а сегодня эксперты ООН хотят обсудить со мной права человека.

Где были миротворцы, когда нас терроризировали вооруженные группировки? Почему они не защитили нас? Никто не мешал им работать», — возмутился Мокпем.