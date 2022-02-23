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Представитель HeadHunter предупредила об изменениях на российском рынке труда в 2022 году

Общество
Представитель HeadHunter предупредила об изменениях на российском рынке труда в 2022 году
pexels.com  /  Burst

Москва, 23 февраля. Текущий 2022 год станет для российских работодателей и сотрудников переломным периодом, предупредила директор HeadHunter Северо-Запад Юлия Сахарова.

Большая часть отечественных компаний еще в январе решила расстаться с некоторыми стереотипами, которые мешают рынку труда развиваться. Главное заблуждение заключается в том, что можно якобы строить эффективный бизнес с использованием дешевого труда.

«Еще один стойкий и вредный стереотип, по поводу которого HR-ам приходится вести разъяснительную работу — возрастной», — добавила Сахарова в беседе с РБК.

Если сейчас большая доля заказчиков ориентируется на работников в возрасте от 25 до 40 лет, то в скором времени такая тенденция должна уйти в прошлое. По словам эксперта, увеличивается число компаний, которые выстраивают целые программы по найму сотрудников преклонного возраста, включая внутренние программы наставничества и так далее.

Психолог Елена Данилова ранее назвала главные недостатки работы на удаленке. Специалист уверена, что внешние стимулы в виде строгого взгляда начальника эффективнее, чем домашний комфорт.

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