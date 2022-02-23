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Минэкономразвития заявило об ускорении инфляции в России

Экономика
Минэкономразвития заявило об ускорении инфляции в России
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 23 февраля. Министерство экономического развития сообщает о росте инфляции в РФ с 12 по 18 февраля.

Уровень инфляционного давления в стране на прошлой неделе достиг 8,84%. До этого инфляция оценивалась Минэком в 8,75%. Согласно информации Федеральной службы государственной статистики, потребительские цены с 12-го по 18-е число увеличились на 0,24%.

Росстат отмечает, что недельная инфляция за указанный период ускорилась из-за роста цен на туристические поездки в Турцию. Стоимость путевок прибавила 6,85%. Также в ведомстве говорят о новом историческом максимуме за шесть лет относительно годовой инфляции. Служба оценивает ее в 8,73%.

В России за обозначенную неделю снизились темпы роста цен на плодоовощную продукцию (1,2% вместо 1,6%). Бензин стал дорожать на 0,02% быстрее (0,06% против 0,04%). Темпы увеличения стоимости дизеля замедлились до 0,22% с 0,29%.

Инфляция также растет и в соседней Европе. Уровень годовой инфляции в 19 странах Евросоюза по результатам января достиг 5,1%. Ранее в еврозоне фиксировалось значение около 5%.

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