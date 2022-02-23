Российские лыжники выиграли эстафету на ЧМ-2022 среди юниоров

Осло, 23 февраля. Мужская сборная России по лыжным гонкам победила в эстафете на юниорском первенстве мира, которое накануне стартовало в Норвегии.

Национальная команда в составе Никиты Родионова, Александра Ившина, Никиты Денисова и Савелия Коростелева преодолела дистанцию за 49 минут 16,4 секунды. Вторыми финишировали норвежские лыжники, отставание от россиян составило 21,8 секунды. Тройку замкнули представители США — отставание в 22,4 секунды.

ЧМ-2022 по лыжным гонкам среди юниоров и молодежи завершится 27 февраля.

Ранее олимпийская чемпионка пекинских Игр-2022 Вероника Степанова заявила, что у Ившина есть шанс стать вторым Александром Большуновым. Она также призвала обратить внимание на всю четверку российских лыжников-юниоров.