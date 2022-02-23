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Бойцы ВСУ совершили 29 обстрелов территории Донбасса с начала 23 февраля

Армия
Бойцы ВСУ совершили 29 обстрелов территории Донбасса с начала 23 февраля
Федеральное агентство новостей

Донецк, 23 февраля. Подразделения Вооруженных сил Украины 29 раз обстреляли территорию Донецкой народной Республики с начала 23 февраля, сообщили в Народной милиции ДНР.

Согласно данным оборонного ведомства, под огнем оказались 23 населенных пункта в Донбассе.

Ранее сообщалось, что Подразделения ВСУ за несколько часов выпустили 75 крупнокалиберных мин по ДНР. Обстрелу подверглись населенные пункты Старомихайловка, Сигнальное и Веселое, Михайловка, Пантелеймоновка, поселок шахты 6/7, а также село Григоровка.

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