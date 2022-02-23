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Замглавы Суверенного совета Судана Мухаммад Дагло прибыл в Москву

  /   Обновлено: 23 февраля 2022 19:28
Весь мир
Замглавы Суверенного совета Судана Мухаммад Дагло прибыл в Москву
Федеральное агентство новостей  / 

Москва, 23 февраля.  Первый заместитель Суверенного совета Судана Мухаммад Хамдан Дагло прибыл в российскую столицу. Об этом сообщают корреспонденты ФАН.

Вице-президент Суверенного совета вылетел из Хартума сегодня. Его сопровождает ряд суданских министров и чиновников. Ранее у себя в Facebook восточноафриканский чиновник заявил, что его визит предвещает важные положительные сдвиги в отношениях двух стран. 

Отметим, что он прибыл в Россию в момент беспрецедентного политического давления. Этот визит демонстрирует истинную ценность российско-суданской дружбы.

Замглавы Суверенного совета Судана Мухаммад Дагло прибыл в Москву
Федеральное агентство новостей /

Вчера, 22 февраля, представитель МИД Судана Халед Мухаммад Фарах заявил, что цель поездки Дагло в Москву заключается в обсуждении вопросов, представляющих совместный интерес сторон.

Глава Российского союза ветеранов Афганистана, политический и военный деятель Клинцевич поприветствовал визит суданского чиновника в российскую столицу. По его словам, событие укрепит диалог России с восточноафриканской страной.

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москва судан дагло
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