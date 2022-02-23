Запрет йоги и Netflix: борьба с «пороками» в Кувейте подняла дискуссию о правах женщин

Эль-Кувейт, 23 февраля. Политика властей Кувейта, все сильнее ограничивающая права женщин, вызывает непрекращающееся возмущение в обществе и указывает на рост традиционалистских настроений в эмирате.

Запретная йога

После того как в феврале местный спортивный инструктор прорекламировал оздоровительный йога-тур в пустыне, консерваторы объявили это «нападением на ислам». Депутаты и религиозные деятели Кувейта громко заговорили об опасности и порочности женщин, публично садящихся в позу лотоса и делающих «собаку головой вниз», и в конченом счете смогли убедить власти запретить поездку.

Местный консервативный исламист Хамдан Аль Азми возглавил борьбу против йоги, назвав аэробные упражнения «культурной пародией» и обвинив внешние силы в попрании арабского наследия.

«Если защищать дочерей Кувейта — это отсталость, то для меня большая честь называться таковым», — сказал он.

Шум вокруг йоги представлял собой лишь последнюю горячую точку в длительной культурной войне за поведение женщин в эмирате, где племена и исламисты обладают широкими полномочиями в разделенном обществе.

Kuwait objects to college in India enforcing uniforn and then recently bans Yoga due to "provacative and un-arabic culture" pic.twitter.com/AIxOrOV58m — Renee (@lifeisgucci5) February 22, 2022

Все чаще консервативные политики выступают против растущего феминистского движения и того, что они считают разрушением традиционных кувейтских ценностей на фоне некомпетентности правительства по основным вопросам.

«Наше государство отступает и регрессирует такими темпами, которых мы раньше не видели», — сообщила активистка-феминистка Наджиба Хайат агентству Associated Press во время забастовки у парламента Кувейта.

Происходящий откат страны к «традиционным ценностям» вызывает тревогу у многих граждан. Когда-то Кувейт гордился своими прогрессивными взглядами по сравнению с соседями по Персидскому заливу. Однако в последние годы уже и в прочих странах региона женщины добились значительных успехов, в то время как в эмирате власти не намерены идти в ногу со временем.

Так, например, Саудовская Аравия даже провела свой первый фестиваль йоги под открытым небом в прошлом месяце. В мероприятии приняли участие люди разных полов и возрастов.

First visuals: Saudi Arabia's first yoga festival organised at Juman Park, King Abdullah Economic City, Jeddah. @NoufMarwaai played a role in popularising Yoga, for which Indian Govt honoured her with Padma Shri in 2018. https://t.co/50fjJQh4r4 pic.twitter.com/Ur50HcFic0 — Sidhant Sibal (@sidhant) January 30, 2022

Враждебность к цивилизации

«Враждебное движение против женщин в Кувейте всегда было коварным и невидимым, но теперь оно вышло на поверхность. Это отразилось на наших личных свободах», — сказала активистка по защите прав женщин и основательница группы Abolish 153 («Отменить 153») Алануд Альшарех.

Целью организации является отмена статьи 153 уголовного кодекса, которая устанавливает нестрогие наказания за убийства женщин в защиту чести.

За последние несколько месяцев борьба с «чуждыми» ценностями в Кувейте усилилась. Власти закрыли популярный тренажерный зал, в котором проводились занятия по танцу живота. Священнослужители потребовали, чтобы полиция задержала организаторов другого женского объединения под названием «Божественная женственность», сославшись на богохульство.

'Our state is backsliding': A culture war rages in Kuwait over women's rights https://t.co/ddFkeOm0Hq — Haaretz.com (@haaretzcom) February 21, 2022

Кроме того, Высший суд Кувейта скоро рассмотрит дело о возможном запрете доступа к стриминговой платформе Netflix на фоне шумихи вокруг первого фильма на арабском языке, вышедшего на данном сервисе. Речь идет о картине Ashab Wala A’azz («Нет друзей дороже»), в которой герои в своих разговорах затрагивают темы гомосексуальных отношений и интимных связей до брака.

Против статьи 153

Череда решений, мотивированных религиозными установками, вызвала возмущение у кувейтских женщин. Инциденты, связанные с насилием в отношении девушек, стали все более частыми в эмирате.

Так, женщину по имени Фара Акбар прошлой весной вытащил из ее машины и зарезал мужчина, впоследствии освобожденный под залог. Ранее жертва подавала на него несколько жалоб в полицию. Громкое убийство подтолкнуло парламент к разработке закона, который после многих лет предвыборной кампании отменит наконец-то статью 153.

Согласно содержанию статьи, мужчине, который застает жену за прелюбодеянием или родственницу за «незаконным» сексом, а после убивает ее, грозит не более трех лет тюрьмы. На преступника также может быть наложен штраф в размере 46 долларов США (3 600 рублей).

Однако, когда пришло время рассмотреть вопрос об отмене статьи 153, кувейтский парламентский комитет по делам женщин, состоящий исключительно из мужчин, предпринял беспрецедентный шаг. Он обратился к религиозным деятелям за фетвой (заключение высшего религиозного авторитета) по поводу этого пункта. В итоге исламские священнослужители постановили, что патриархальный закон все-таки должен соблюдаться.

«Большинство из этих членов парламента происходит из системы, в которой убийства в защиту чести являются нормой», — объяснила другая основательница группы Abolish 153 Сундус Хуссейн, добавив, что после выборов 2020 года в стране заметно возросло влияние консервативных исламистов и представителей племен.

Кувейтский Me Too

Почти два года назад парламент Кувейта принял закон о защите от семейного насилия, однако в стране так и не появились специальные службы для жертв жестокого обращения. Деспотизм в отношении женщин лишь усилился во время пандемии коронавируса.

«Нам нужна полная перестройка, чтобы устранить недостатки нашей правовой системы, когда дело доходит до защиты женщин. Мы имеем дело с безответственной и нестабильной системой, которая делает любую реформу практически невозможной», — сказал депутат Абдулазиз аль-Сакаби, который в настоящее время разрабатывает первый закон Кувейта о гендерном насилии.

Год назад активисты запустили в эмирате движение #MeToo («Я тоже»), чтобы осудить домогательства и жестокое обращение в отношении женщин. Сотни сообщений заполонили ленту в Instagram с ужасающими рассказами жертв, что привело к глубокому сдвигу в кувейтском обществе. Организаторы акции в последние месяцы изо всех сил пытались поддерживать внимание к этой проблеме, поскольку сами сталкивались с угрозами смерти или сексуального насилия во время своей кампании.

In recent weeks, a growing number of women have broken taboos to speak out about the scourge of harassment and violence that plagues the Gulf nation’s streets, highways and malls, in an echo of the global #MeToo movement. via @IsabelDeBre https://t.co/wTuQj6wfxJ — Aamer Madhani (@AamerISmad) March 14, 2021

Напомним, что кувейтские женщины были наделены избирательным правом в 2005 году, получив возможность как голосовать, так и избираться. Во время выборов в декабре 2020 года 29 женщин выдвинули свои кандидатуры в качестве членов парламента, однако ни одна из них не была избрана. В новом правительстве, сформированном в конце декабря 2021 года, представлена только одна женщина — Рана Абдалла Аль Фарес. Она заняла позиции государственного министра по муниципальным вопросам и государственного министра связи и информационных технологий. Примечательно, что еще в 2009 году впервые в истории арабских стран сразу четыре женщины были избраны в национальный законодательный орган.

Таким образом, в Кувейте действительно заметен регресс по вопросам преодоления неравенства полов, что играет на руку консерваторам и сильно беспокоит либерально настроенных граждан