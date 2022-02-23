Ведущая «StarПарада» Дана Борисова во время интервью с Дмитрием Пучковым посетовала на то, что переживает из-за предстоящего боя. Не так давно теледива подписала контракт на бой в рамках поп-ММА.

Страхи Борисовой строятся на боязни получить лицевую травму: «Уж больно мне дорог мой нос», — говорит Дана.

На что Дмитрий, со знанием дела, дал несколько ценных советов: как встраивать защиту, как выводить соперника из равновесия, и даже показал технику ударов локтями.

Это и многое другое в новом выпуске «StarПарада».