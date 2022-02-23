Политолог Михеев высмеял преждевременный провал США с «адскими санкциями» против России

Вашингтон, 23 февраля. Американцы еще в 2014 году заранее обесценили все свои сегодняшние угрозы по поводу введения самых масштабных и убойных санкций.

Тем самым Вашингтон восемь лет назад обеспечил себе позорный провал санкционной атаки против России. Поэтому Москва по большей части и игнорирует с легким сердцем «адские угрозы» американцев, доносящиеся сегодня из Вашингтона. И там, и здесь всем прекрасно известно, что в «санкционной обойме» США давно ничего не осталось.

О преждевременном провале Соединенных Штатов с самыми страшными ограничениями для России в беседе с журналистом Романом Головановым рассказал политолог Сергей Михеев, высмеяв бездарные попытки американцев как-то напугать Москву. Эксперт напомнил, что единственным серьезным оружием в запасе США на данный момент можно назвать отключение от SWIFT, но обратный эффект будет настолько болезненным для западных экономик, что они никогда на такой шаг не решаться. Поэтому европейцы с американцами, продолжая угрожать ограничениями, просто выставляют себя на посмешище перед всем мировым сообществом. Когда дойдет до дела и атака обернется пшиком, придется срочно выдумывать оправдания, что еще больше подорвет репутацию США.

Агентство городских новостей Москва / Сергей Киселев

Михеев иронично отметил, что Запад сейчас серьезно задумался, как помягче назвать признание ЛДНР, так как ответить на такой шаг Москвы ее геополитическим оппонентам нечем.

«Я думаю, что Запад сейчас в раздумьях — все-таки сказать, что это вторжение большое, или это небольшое вторжение, или это вообще не вторжение. От этого будет зависеть то, какие санкции они применят. Пока, все, что они демонстрируют выглядит очень квело. Если честно, это несерьезно. Специалисты вообще говорят, что все самые забойные санкции они уже применили, когда ввели секторальный пакет, связанный с крушением малазийского Боинга на Украине. Им особо нечего вводить. США тогда, сами того не понимая, обеспечили себе преждевременный провал с сегодняшними «адскими санкциями». Остается только посмеяться над их угрозами», — оценил громкие заявления ЕС и США политолог.

Эксперт повторил, что SWIFT Запад вряд ли отключит, боясь последствий для своих и без того страдающих экономик. Даже если они на это решаться, Россия от этого сильно не пострадает и быстро подстроится под новую реальность в то время как США с Европой будет ждать полноценный и масштабный коллапс. Как бы то ни было, армия русофобов в Брюсселе и Вашингтоне сдулась еще давным-давно и сейчас подает голос лишь по старой памяти. Это уже блеф низшего порядка.

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