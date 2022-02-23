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Банки ввезли на территорию России рекордный объем наличной валюты

Экономика
Банки ввезли на территорию России рекордный объем наличной валюты
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 23 февраля. Российские банки в декабре 2021 года ввезли на территорию страны рекордный объем наличной валюты, пишут "Известия" со ссылкой на данные Центробанка РФ.

Как уточняет издание, речь идет сумме в 4,97 млрд долларов. Большие суммы банки ввозили лишь в марте 2020 года на фоне начала пандемии COVID-19 и в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией.

Основную часть завезенной в декабре прошлого года валюты составили доллары 3 млрд, что на 77% больше, чем в ноябре. Доля евро составила в пересчете на американскую валюту 2 млрд долларов, что в пять раз превышает аналогичные показатели за предыдущий месяц.

Экономический аналитик Григорий Сосновский ранее не исключил, что в будущем американская валюта может отступить в мировой финансовой системе на второй план. По словам эксперта, крах доллара будет связан с новыми технологиями учета и оценки стоимости активов.

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