Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 февраля 20:15
20:15
Политика
Трамп: Путин играет с Байденом, как на барабане
20:14
Общество
Москалькова заявила, что происходящее в Донбассе отвечает всем признакам геноцида
20:14
Общество
ВОЗ зафиксировала снижение заболеваемости COVID-19 на 21%
20:14
Общество
Специалисты Bowel Cancer UK назвали сильную усталость признаком рака кишечника
20:13
Политика
Обозреватель Daily Telegraph Джакобс сообщила о конце господства Запада из-за России
20:12
Спорт
Легенда НБА Шакил О'Нил рассказал, что в детстве восхищался Мэджиком Джонсоном
20:09
Армия
Аналитик Уильямс спрогнозировал возможный ответ НАТО на появление ВС РФ в Донбассе
20:09
Происшествия
Спасатели около часа тушили возгорание на крыше дома в Волгограде
20:09
Армия
Минобороны РФ ответило на заявление британского министра Уоллеса о Крымской войне
20:08
Политика
Небензя: Россия не могла остаться безучастной к ЛДНР в условиях неприкрытого геноцида
Все новости

Перенджиев о покушении на лидера ЦАР: похоже на стратегию Франции по устранению неугодных

Весь мир
Перенджиев о покушении на лидера ЦАР: похоже на стратегию Франции по устранению неугодных
Федеральное агентство новостей  / 

Покушение на президента Центральноафриканской Республики похоже на традиционную для Франции стратегию по ликвидации неугодных политиков. Такое мнение озвучил доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им Г. В. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев в эксклюзивном интервью для международной редакции Федерального агентства новостей.

В понедельник, 21 февраля, охрана лидера ЦАР предотвратила покушение на Фостен-Арканжа Туадера. Силовики задержали группу из пяти хорошо вооруженных граждан Франции, которые находились в бронированном гражданском автомобиле на территории аэропорта Банги.

Перенджиев о покушении на лидера ЦАР: похоже на стратегию Франции по устранению неугодных
Фото из личного архива Александра Перенджиева /

В данный момент, по основной версии следствия, европейцы хотели напасть на политика, который возвращался на родину из Брюсселя. Перенджиев отметил, что Пятая республика не первый раз уличена в попытке ликвидировать неугодного африканского лидера. Эксперт напомнил о загадочном случае, произошедшем в Центральноафриканской Республике в 1959 году.

Национальный лидер Бартелеми Боганда, который должен был стать первым президентом независимой ЦАР, погиб в авиакатастрофе во время перелета рейсом Берберати — Банги. По некоторым данным, в обломках самолета обнаружили следы взрывчатых веществ. Франция засекретила все материалы дела.

Перенджиев о покушении на лидера ЦАР: похоже на стратегию Франции по устранению неугодных
Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Однако до сих пор многие аналитики склонны предполагать, что спецслужбы бывшей метрополии намеренно ликвидировали политика за его желание привести страну к свободе и обретению суверенитета.

«Скорее всего, мы можем говорить о французском терроризме в отношении Центральноафриканской Республики. Я бы даже сказал, именно о терроризме, как о политике, а не отдельно взятых актах. Это явление появилось не вчера, оно уже считается чуть ли не традиционным для Парижа. Что важно: внешняя политика Елисейского дворца четко показывает его отношение к вопросам, связанным с Африкой.

Казалось бы, Франция всегда кичилась своим лозунгом «Свобода, равенство, братство». А по факту ее политика полностью попирает собственные постулаты и демонстрирует неуважение к человеческой жизни, канонам международного права и суверенитету африканских стран.

Принципы гуманизма полностью перечеркиваются, однако европейцы все равно любят поговорить о своей благородности. В этом они очень похожи на американцев. Как только дело касается колониальных владений, французы быстро забывают все свои правила, всю человечность. Они, скажем так, превращаются в каких-то зверей», — объяснил Перенджиев.

Перенджиев о покушении на лидера ЦАР: похоже на стратегию Франции по устранению неугодных
Global Look Press / © Panoramic / Keystone Press Agency

Собеседник ФАН отметил, что французский сценарий с устранением африканских деятелей повторялся не раз. Для примера эксперт напомнил трагедию со смертью ливийского лидера Муаммара Каддафи:

«Мне вспомнился фильм «Профессионал». Даже сами французы показали, что они готовы расправляться с неугодными людьми, знающими об их темных делах. Говоря о смерти Боганда, нельзя не вспомнить уничтожение Ливии.

Пятая республика стала не последним участником. Саркози фактически решил ликвидировать Муаммара Каддафи. Все подобные инциденты демонстрируют истинное отношение Парижа к африканцам».

Перенджиев о покушении на лидера ЦАР: похоже на стратегию Франции по устранению неугодных
wikipedia.org / U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Jesse B. Awalt/Released

Эксперт предположил, что Туадера стал целью Парижа после его высказываний с объективной критикой в адрес бывшей метрополии. По мнению Перенджиева, лидер ЦАР, возможно, пересек условную черту, после которой Елисейский дворец задумался о его смещении.

«Покушение на Туадера связано с его критикой Франции. Я полностью согласен с этим фактом. До этого они его не трогали за нейтральность. Как только он показал себя патриотичным лидером, заинтересованным в отстаивании интересов народа, он перешел в разряд неугодных. Париж понимает, что он не марионетка, а самостоятельное лицо.

Бывшую метрополию это не устраивает. Более того, политику Елисейского дворца можно рассматривать как пренебрежение человеческой жизнью и откровенное неуважение к президенту. Французы считают, что они имеют право выносить такие приговоры.

У них такое четкое правило: стал неудобным — выносим вердикт «уничтожить». Государственный терроризм, какой он есть», — заключил спикер.

Ранее покушение на Фостен-Арканжа Туадера прокомментировал политический аналитик Иван Аркатов. По мнению эксперта, задержание французов по подозрению в подготовке убийства лидера ЦАР связано с ухудшением репутации Пятой республики на Черном континенте.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Перенджиев о покушении на лидера ЦАР: похоже на стратегию Франции по устранению неугодных
африка цар
Комментировать