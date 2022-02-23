Перенджиев о покушении на лидера ЦАР: похоже на стратегию Франции по устранению неугодных

Покушение на президента Центральноафриканской Республики похоже на традиционную для Франции стратегию по ликвидации неугодных политиков. Такое мнение озвучил доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им Г. В. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев в эксклюзивном интервью для международной редакции Федерального агентства новостей.

В понедельник, 21 февраля, охрана лидера ЦАР предотвратила покушение на Фостен-Арканжа Туадера. Силовики задержали группу из пяти хорошо вооруженных граждан Франции, которые находились в бронированном гражданском автомобиле на территории аэропорта Банги.

Фото из личного архива Александра Перенджиева /

В данный момент, по основной версии следствия, европейцы хотели напасть на политика, который возвращался на родину из Брюсселя. Перенджиев отметил, что Пятая республика не первый раз уличена в попытке ликвидировать неугодного африканского лидера. Эксперт напомнил о загадочном случае, произошедшем в Центральноафриканской Республике в 1959 году.

Национальный лидер Бартелеми Боганда, который должен был стать первым президентом независимой ЦАР, погиб в авиакатастрофе во время перелета рейсом Берберати — Банги. По некоторым данным, в обломках самолета обнаружили следы взрывчатых веществ. Франция засекретила все материалы дела.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Однако до сих пор многие аналитики склонны предполагать, что спецслужбы бывшей метрополии намеренно ликвидировали политика за его желание привести страну к свободе и обретению суверенитета.

«Скорее всего, мы можем говорить о французском терроризме в отношении Центральноафриканской Республики. Я бы даже сказал, именно о терроризме, как о политике, а не отдельно взятых актах. Это явление появилось не вчера, оно уже считается чуть ли не традиционным для Парижа. Что важно: внешняя политика Елисейского дворца четко показывает его отношение к вопросам, связанным с Африкой. Казалось бы, Франция всегда кичилась своим лозунгом «Свобода, равенство, братство». А по факту ее политика полностью попирает собственные постулаты и демонстрирует неуважение к человеческой жизни, канонам международного права и суверенитету африканских стран. Принципы гуманизма полностью перечеркиваются, однако европейцы все равно любят поговорить о своей благородности. В этом они очень похожи на американцев. Как только дело касается колониальных владений, французы быстро забывают все свои правила, всю человечность. Они, скажем так, превращаются в каких-то зверей», — объяснил Перенджиев.

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Собеседник ФАН отметил, что французский сценарий с устранением африканских деятелей повторялся не раз. Для примера эксперт напомнил трагедию со смертью ливийского лидера Муаммара Каддафи:

«Мне вспомнился фильм «Профессионал». Даже сами французы показали, что они готовы расправляться с неугодными людьми, знающими об их темных делах. Говоря о смерти Боганда, нельзя не вспомнить уничтожение Ливии. Пятая республика стала не последним участником. Саркози фактически решил ликвидировать Муаммара Каддафи. Все подобные инциденты демонстрируют истинное отношение Парижа к африканцам».

wikipedia.org / U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Jesse B. Awalt/Released

Эксперт предположил, что Туадера стал целью Парижа после его высказываний с объективной критикой в адрес бывшей метрополии. По мнению Перенджиева, лидер ЦАР, возможно, пересек условную черту, после которой Елисейский дворец задумался о его смещении.

«Покушение на Туадера связано с его критикой Франции. Я полностью согласен с этим фактом. До этого они его не трогали за нейтральность. Как только он показал себя патриотичным лидером, заинтересованным в отстаивании интересов народа, он перешел в разряд неугодных. Париж понимает, что он не марионетка, а самостоятельное лицо. Бывшую метрополию это не устраивает. Более того, политику Елисейского дворца можно рассматривать как пренебрежение человеческой жизнью и откровенное неуважение к президенту. Французы считают, что они имеют право выносить такие приговоры. У них такое четкое правило: стал неудобным — выносим вердикт «уничтожить». Государственный терроризм, какой он есть», — заключил спикер.

Ранее покушение на Фостен-Арканжа Туадера прокомментировал политический аналитик Иван Аркатов. По мнению эксперта, задержание французов по подозрению в подготовке убийства лидера ЦАР связано с ухудшением репутации Пятой республики на Черном континенте.