Перенджиев о покушении на лидера ЦАР: похоже на стратегию Франции по устранению неугодных

Покушение на президента Центральноафриканской Республики похоже на традиционную для Франции стратегию по ликвидации неугодных политиков. Такое мнение озвучил доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им Г. В. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев в эксклюзивном интервью для международной редакции Федерального агентства новостей.
В понедельник, 21 февраля, охрана лидера ЦАР предотвратила покушение на Фостен-Арканжа Туадера. Силовики задержали группу из пяти хорошо вооруженных граждан Франции, которые находились в бронированном гражданском автомобиле на территории аэропорта Банги.
В данный момент, по основной версии следствия, европейцы хотели напасть на политика, который возвращался на родину из Брюсселя. Перенджиев отметил, что Пятая республика не первый раз уличена в попытке ликвидировать неугодного африканского лидера. Эксперт напомнил о загадочном случае, произошедшем в Центральноафриканской Республике в 1959 году.
Национальный лидер Бартелеми Боганда, который должен был стать первым президентом независимой ЦАР, погиб в авиакатастрофе во время перелета рейсом Берберати — Банги. По некоторым данным, в обломках самолета обнаружили следы взрывчатых веществ. Франция засекретила все материалы дела.
Однако до сих пор многие аналитики склонны предполагать, что спецслужбы бывшей метрополии намеренно ликвидировали политика за его желание привести страну к свободе и обретению суверенитета.
«Скорее всего, мы можем говорить о французском терроризме в отношении Центральноафриканской Республики. Я бы даже сказал, именно о терроризме, как о политике, а не отдельно взятых актах. Это явление появилось не вчера, оно уже считается чуть ли не традиционным для Парижа. Что важно: внешняя политика Елисейского дворца четко показывает его отношение к вопросам, связанным с Африкой.
Казалось бы, Франция всегда кичилась своим лозунгом «Свобода, равенство, братство». А по факту ее политика полностью попирает собственные постулаты и демонстрирует неуважение к человеческой жизни, канонам международного права и суверенитету африканских стран.
Принципы гуманизма полностью перечеркиваются, однако европейцы все равно любят поговорить о своей благородности. В этом они очень похожи на американцев. Как только дело касается колониальных владений, французы быстро забывают все свои правила, всю человечность. Они, скажем так, превращаются в каких-то зверей», — объяснил Перенджиев.
Собеседник ФАН отметил, что французский сценарий с устранением африканских деятелей повторялся не раз. Для примера эксперт напомнил трагедию со смертью ливийского лидера Муаммара Каддафи:
«Мне вспомнился фильм «Профессионал». Даже сами французы показали, что они готовы расправляться с неугодными людьми, знающими об их темных делах. Говоря о смерти Боганда, нельзя не вспомнить уничтожение Ливии.
Пятая республика стала не последним участником. Саркози фактически решил ликвидировать Муаммара Каддафи. Все подобные инциденты демонстрируют истинное отношение Парижа к африканцам».
Эксперт предположил, что Туадера стал целью Парижа после его высказываний с объективной критикой в адрес бывшей метрополии. По мнению Перенджиева, лидер ЦАР, возможно, пересек условную черту, после которой Елисейский дворец задумался о его смещении.
«Покушение на Туадера связано с его критикой Франции. Я полностью согласен с этим фактом. До этого они его не трогали за нейтральность. Как только он показал себя патриотичным лидером, заинтересованным в отстаивании интересов народа, он перешел в разряд неугодных. Париж понимает, что он не марионетка, а самостоятельное лицо.
Бывшую метрополию это не устраивает. Более того, политику Елисейского дворца можно рассматривать как пренебрежение человеческой жизнью и откровенное неуважение к президенту. Французы считают, что они имеют право выносить такие приговоры.
У них такое четкое правило: стал неудобным — выносим вердикт «уничтожить». Государственный терроризм, какой он есть», — заключил спикер.
Ранее покушение на Фостен-Арканжа Туадера прокомментировал политический аналитик Иван Аркатов. По мнению эксперта, задержание французов по подозрению в подготовке убийства лидера ЦАР связано с ухудшением репутации Пятой республики на Черном континенте.