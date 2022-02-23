Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 февраля 20:15
20:14
Общество
Москалькова заявила, что происходящее в Донбассе отвечает всем признакам геноцида
20:14
Общество
ВОЗ зафиксировала снижение заболеваемости COVID-19 на 21%
20:14
Общество
Специалисты Bowel Cancer UK назвали сильную усталость признаком рака кишечника
20:13
Политика
Обозреватель Daily Telegraph Джакобс сообщила о конце господства Запада из-за России
20:12
Спорт
Легенда НБА Шакил О'Нил рассказал, что в детстве восхищался Мэджиком Джонсоном
20:09
Армия
Аналитик Уильямс спрогнозировал возможный ответ НАТО на появление ВС РФ в Донбассе
20:09
Происшествия
Спасатели около часа тушили возгорание на крыше дома в Волгограде
20:09
Армия
Минобороны РФ ответило на заявление британского министра Уоллеса о Крымской войне
20:08
Политика
Небензя: Россия не могла остаться безучастной к ЛДНР в условиях неприкрытого геноцида
20:07
Политика
Киев будет освобожден: украинский политик Журавко назвал причину страха депутатов Рады
Все новости

Хоккеист Амиров заявил, что сохраняет положительный настрой в борьбе с опухолью

Спорт
Хоккеист Амиров заявил, что сохраняет положительный настрой в борьбе с опухолью
Global Look Press  /  Andy Devlin/Keystone Press Agency

Уфа, 23 февраля. Нападающий хоккейного клуба «Торонто Мэйпл Лифс» Родион Амиров, выступающий в аренде за «Салават Юлаев», прокомментировал свое состояние после постановки неутешительного диагноза.

Недавно стало известно, что у российского форварда диагностировали опухоль головного мозга. 20-летний Амиров признался, что хочет вдохновлять людей своими действиями.

«Я сохраняю положительный настрой. Я хочу чувствовать, что могу играть в лучшей хоккейной лиге мира. Моя вера в бога дает мне сил и уверенности в том, что я все преодолею. Никогда нельзя сдаваться. Ты можешь преодолеть все препятствия, которые тебе даны на жизненном пути. Нужно всегда сохранять позитивный настрой», — приводит слова хоккеиста Sportsnet.

О серьезной болезни спортсмена сообщил генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Кайл Дубас. В нынешнем сезоне КХЛ Амиров провел десять игр. Хоккеист не играет с 3 января.

Вернуться назад
Все новости / Спорт / Хоккеист Амиров заявил, что сохраняет положительный настрой в борьбе с опухолью
опухоль амиров болезнь
Комментировать