Хоккеист Амиров заявил, что сохраняет положительный настрой в борьбе с опухолью

Уфа, 23 февраля. Нападающий хоккейного клуба «Торонто Мэйпл Лифс» Родион Амиров, выступающий в аренде за «Салават Юлаев», прокомментировал свое состояние после постановки неутешительного диагноза.

Недавно стало известно, что у российского форварда диагностировали опухоль головного мозга. 20-летний Амиров признался, что хочет вдохновлять людей своими действиями.

«Я сохраняю положительный настрой. Я хочу чувствовать, что могу играть в лучшей хоккейной лиге мира. Моя вера в бога дает мне сил и уверенности в том, что я все преодолею. Никогда нельзя сдаваться. Ты можешь преодолеть все препятствия, которые тебе даны на жизненном пути. Нужно всегда сохранять позитивный настрой», — приводит слова хоккеиста Sportsnet.

О серьезной болезни спортсмена сообщил генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Кайл Дубас. В нынешнем сезоне КХЛ Амиров провел десять игр. Хоккеист не играет с 3 января.