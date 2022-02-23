Власти РФ могут принять решение по ограничению продуктовых цен до конца недели

Москва, 23 февраля. Торговые сети с ФАС и Минпромторгом обсуждают вопрос ограничения стоимости некоторых продуктов в РФ. Решение может быть принято до конца недели. После установления предельной наценки в размере 10%, стоимость продуктов в России может стабилизироваться, сообщает «Интерфакс».

Началось уже небольшое снижение стоимости свинины, куриного мяса, яиц и рыбы. Поскольку зарубежные овощи и фрукты в РФ дороже отечественных, Минсельхоз планирует создать проект, направленный на стимулирование производства картофеля и овощей в стране.

Российские производители зафиксировали отпускные цены на розничную продажу сахара до конца этого сезона. Это должно способствовать формированию прозрачных и стабильных цен на рынке.

Минсельхоз планирует поддержать предприятия, производящие хлеб и хлебобулочные изделия. Ведомство намерено выделить для этих целей 2,5 млрд рублей. Деньги будут выделяться компаниям в обмен на обязательства не поднимать цены на свою продукцию.

Продукты в РФ в 2022 году могут подорожать на 15%. Об этом предупредил председатель Союза потребителей РФ Петр Шелищ.