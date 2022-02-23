Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 февраля 20:14
20:14
Общество
ВОЗ зафиксировала снижение заболеваемости COVID-19 на 21%
20:14
Общество
Специалисты Bowel Cancer UK назвали сильную усталость признаком рака кишечника
20:13
Политика
Обозреватель Daily Telegraph Джакобс сообщила о конце господства Запада из-за России
20:12
Спорт
Легенда НБА Шакил О'Нил рассказал, что в детстве восхищался Мэджиком Джонсоном
20:09
Армия
Аналитик Уильямс спрогнозировал возможный ответ НАТО на появление ВС РФ в Донбассе
20:09
Происшествия
Спасатели около часа тушили возгорание на крыше дома в Волгограде
20:09
Армия
Минобороны РФ ответило на заявление британского министра Уоллеса о Крымской войне
20:08
Политика
Небензя: Россия не могла остаться безучастной к ЛДНР в условиях неприкрытого геноцида
20:07
Политика
Киев будет освобожден: украинский политик Журавко назвал причину страха депутатов Рады
20:07
Политика
Постпред США при ООН Томас-Гринфилд предрекла крупнейший кризис с беженцами с Украины
Все новости

Власти РФ могут принять решение по ограничению продуктовых цен до конца недели

Экономика
Власти РФ могут принять решение по ограничению продуктовых цен до конца недели
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 23 февраля. Торговые сети с ФАС и Минпромторгом обсуждают вопрос ограничения стоимости некоторых продуктов в РФ. Решение может быть принято до конца недели. После установления предельной наценки в размере 10%, стоимость продуктов в России может стабилизироваться, сообщает «Интерфакс».

Началось уже небольшое снижение стоимости свинины, куриного мяса, яиц и рыбы. Поскольку зарубежные овощи и фрукты в РФ дороже отечественных, Минсельхоз планирует создать проект, направленный на стимулирование производства картофеля и овощей в стране.

Российские производители зафиксировали отпускные цены на розничную продажу сахара до конца этого сезона. Это должно способствовать формированию прозрачных и стабильных цен на рынке.

Минсельхоз планирует поддержать предприятия, производящие хлеб и хлебобулочные изделия. Ведомство намерено выделить для этих целей 2,5 млрд рублей. Деньги будут выделяться компаниям в обмен на обязательства не поднимать цены на свою продукцию.

Продукты в РФ в 2022 году могут подорожать на 15%. Об этом предупредил председатель Союза потребителей РФ Петр Шелищ.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Власти РФ могут принять решение по ограничению продуктовых цен до конца недели
россия инфляция продукты
Комментировать