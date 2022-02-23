Зверев извинился перед судьей и болельщиками за агрессию на турнире в Акапулько

Акапулько, 23 февраля. Третья ракетка мира Александр Зверев в своем Instagram-аккаунте извинился за неспортивное поведение после матча на турнире в Акапулько.

Немецкий теннисист признался, что ему стыдно за агрессию по отношению к судье на вышке. Он назвал неправильной свою вспышку гнева и подчеркнул, что его поступку нет оправданий.

«Трудно выразить словами, как сильно я сожалею о своем поведении во время и после вчерашнего парного матча. Я лично извинился перед судьей на вышке, потому что моя вспышка гнева по отношению к нему была неправильной и неприемлемой, я был разочарован только собой. Этого просто не должно было случиться, и этому нет оправдания», — написал 24-летний теннисист.

Он также принес извинения болельщикам и заверил, что ближайшие дни проведет в размышлениях о своем поведении.

В среду ранее Зверев и представитель Бразилии Марсело Мело проиграли тандему Ллойд Гласспул/Харри Хелиоваара со счетом 2:6, 6:4 (6:10). По окончании встречи немец подошел к вышке главного арбитра и несколько раз ударил по ней ракеткой. Организаторы турнира приняли решение о дисквалификации теннисиста.