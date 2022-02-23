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Экологический фонд ФРГ отказался от поддержки «Северного потока — 2»

  /   Обновлено: 23 февраля 2022 19:06
Экономика
Экологический фонд ФРГ отказался от поддержки «Северного потока — 2»
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 23 февраля. Экологически фонд ФРГ «Защита климата и окружающей среды MV», созданный при участии оператора трубопровода Nord Stream 2 AG, после остановки сертификации «Северного потока — 2» отказался от поддержки этого проекта.

Фонд был создан в Германии в 2021 году. В его задачу входило содействие продолжению строительства «Северного потока — 2». При этом некоторые политики ФРГ обвиняли фонд и региональные власти Германии в лоббировании интересов «Газпрома».

Сертификация «Северного потока — 2» была остановлена после признания Россией независимости ДНР и ЛНР. Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что отказ от этого проекта приведет к подорожанию газа в ЕС до 2 тысяч долларов за тысячу кубометров.

Власти США заявили, что 11 млрд долларов, направленныхх на строительство «Северного потока — 2», были потрачены зря. Проект не будет запущен.

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