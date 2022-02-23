Силы безопасности Ливана предотвратили тройной теракт ИГ в Бейруте

Бейрут, 23 февраля. Министр внутренних дел Ливана Бассам Мавлави заявил о пресечении трех крупных терактов, подготавливавшихся террористической организацией «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещено в РФ). Взрывы должны были произойти вблизи шиитских мечетей в южных пригородах Бейрута и привести к множеству жертв.

«Террористическая группа вербовала молодых палестинских мужчин в Ливане для совершения крупных терактов с использованием поясов со взрывчаткой и других боеприпасов. Три отдельные цели подразумевалось поразить одновременно», — заявил чиновник на пресс-конференции.

Известно, что подготовка нападения координировалась из крупнейшего лагеря палестинских беженцев Айн аль-Хильве, который имеет связи с суннитскими экстремистскими группировками в соседней Сирии. Это место имеет дурную славу убежища для террористов и преступников, скрывающихся от правосудия, что весьма оправданно. Дело в том, что ливанская полиция и национальная армия не входят в лагеря беженцев, и палестинцы занимаются обеспечением порядка сами.

Lebanon thwarts three bombings targeting Shia places of worship in #Beirut’s southern suburbs that were being planned by #ISIS, the interior ministry says.https://t.co/jIP89o8L9Y pic.twitter.com/4mnA1HcHg5 — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) February 23, 2022

7 февраля координатор ИГ получил из-за границы три «пояса шахида» и стрелковое оружие для нападения на религиозный комплекс в районе Аль-Лейлаки, комплекс имама Аль-Казема в Харет-Хрейке и религиозный центр Ан-Насера в бейрутском пригороде Узай. В качестве даты несостоявшейся атаки фигурировало 16 февраля.

Силам безопасности удалось выявить четырех подозреваемых в соучастии, проживавших в Айн аль-Хильве, и арестовать двоих.

Сорванная акция должна была стать ответом на ликвидацию экс-лидера Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши, уничтоженного на границе сирийских провинций Идлиб и Алеппо 3 февраля 2022 года в ходе операции спецназа США. При этом погибли тринадцать человек, включая шестерых детей и четырех женщин. С американской стороны пострадавших нет.

Lebanon thwarts ISIS plan to carry out three suicide bombings https://t.co/Kd2BiQvels — Dilawar Walji (@DilawarWalji) February 23, 2022

Эти жертвы Пентагон объяснил взрывом, произошедшим в результате активации «пояса шахида» главарем ИГ. Однако эксперты отмечали, что на фотографиях, сделанных в здании после операции, следов взрыва не было.

В настоящий момент Ливан, испытывающий острый комплексный кризис, является потенциальным резервуаром для пополнения ИГ. Неофиты заманиваются в организацию обещаниями высокого заработка.

По словам источника в службе безопасности, с августа 2021 года из одного лишь только города Триполи 48 ливанцев отправились в Ирак и примкнули к ИГ. Не менее восьми из них уже погибли.

«Мы следим за делами ливанцев, покинувших Триполи и присоединившихся к ИГ в Ираке. Мы следим за их передвижениями и перемещениями их родственников», — прокомментировал Мавлави.

Old video.

Hezbollah fighters in Syria. pic.twitter.com/PMp7sCkFDR — Eastern Lion沙姆雄狮 (@Sunkway_China) July 31, 2020

Салафиты, из которых состоит ИГ, воспринимают шиитов как вероотступников и идолопоклонников. Ливанское шиитское движение «Хезболла» по приказу из Ирана вступило в вооруженный конфликт в Сирии на стороне официального Дамаска и понесло большие потери в боях против суннитских террористов.

В отместку ИГ в 2013-2015 годах организовало волну терактов в южных и преимущественно шиитских пригородах Бейрута — оплоте «Хезболлы». В результате погибли десятки, а ранения получили сотни человек. Например, взрывы в ливанской столице 12 ноября 2015 года унесли жизни 43 мирных жителей (не считая троих смертников) при 240 раненых.

1 Организация запрещена на территории РФ.