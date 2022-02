Силы безопасности Ливана предотвратили тройной теракт ИГ в Бейруте

Бейрут, 23 февраля. Министр внутренних дел Ливана Бассам Мавлави заявил о пресечении трех крупных терактов, подготавливавшихся террористической организацией «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещено в РФ). Взрывы должны были произойти вблизи шиитских мечетей в южных пригородах Бейрута и привести к множеству жертв.

Известно, что подготовка нападения координировалась из крупнейшего лагеря палестинских беженцев Айн аль-Хильве, который имеет связи с суннитскими экстремистскими группировками в соседней Сирии. Это место имеет дурную славу убежища для террористов и преступников, скрывающихся от правосудия, что весьма оправданно. Дело в том, что ливанская полиция и национальная армия не входят в лагеря беженцев, и палестинцы занимаются обеспечением порядка сами.

Lebanon thwarts three bombings targeting Shia places of worship in #Beirut’s southern suburbs that were being planned by #ISIS, the interior ministry says.https://t.co/jIP89o8L9Y pic.twitter.com/4mnA1HcHg5