Композитор, певец и музыкант Игорь Корнелюк в беседе с ФАН рассказал, что думает о признании независимости ЛНР и ДНР.

«Я, конечно, против любой войны. Я абсолютно в этом смысле пацифист и считаю, что люди должны любить жизнь. И если признание независимости Луганской и Донецкой народных республик и последующее право их защищать поможет тому, чтобы люди не гибли там и не происходило эскалации конфликта, то я только «за»», — объяснил Игорь Корнелюк.

ФБА «Экономика сегодня» /

Накануне доктор социологических наук и политолог Дмитрий Гавра в интервью ФАН объяснил, почему в текущей международной ситуации у России не осталось выбора. Поэтому она и признала независимость Луганской и Донецкой народных республик, а также гарантировала им военно-техническую помощь, получив в ответ ожидаемый западный гнев в виде санкций и осуждений.

Ранее Совет Федерации на пленарном заседании дал согласие президенту Владимиру Путину на использование Вооруженных сил РФ на зарубежной территории. 153 присутствовавших сенатора проголосовали за такое решение единогласно.