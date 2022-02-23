Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 февраля 20:14
20:12
Спорт
Легенда НБА Шакил О'Нил рассказал, что в детстве восхищался Мэджиком Джонсоном
20:09
Армия
Аналитик Уильямс спрогнозировал возможный ответ НАТО на появление ВС РФ в Донбассе
20:09
Происшествия
Спасатели около часа тушили возгорание на крыше дома в Волгограде
20:09
Армия
Минобороны РФ ответило на заявление британского министра Уоллеса о Крымской войне
20:08
Политика
Небензя: Россия не могла остаться безучастной к ЛДНР в условиях неприкрытого геноцида
20:07
Политика
Киев будет освобожден: украинский политик Журавко назвал причину страха депутатов Рады
20:07
Политика
Постпред США при ООН Томас-Гринфилд предрекла крупнейший кризис с беженцами с Украины
20:06
Весь мир
ВВС Мали нанесли три авиаудара по «району трех границ» близ города Тессит
20:05
Общество
Молодежь Москвы почтила память полководца Александра Суворова в День защитника Отечества
20:04
Общество
Джигурда показал на видео плачевное состояние ДНР на фоне вооруженного конфликта
Все новости

Против любой войны: Игорь Корнелюк о ситуации в Донбассе
Общество
Против любой войны: Игорь Корнелюк о ситуации в Донбассе
ТАСС  /  Смертин Павел

Композитор, певец и музыкант Игорь Корнелюк в беседе с ФАН рассказал, что думает о признании независимости ЛНР и ДНР.

«Я, конечно, против любой войны. Я абсолютно в этом смысле пацифист и считаю, что люди должны любить жизнь. И если признание независимости Луганской и Донецкой народных республик и последующее право их защищать поможет тому, чтобы люди не гибли там и не происходило эскалации конфликта, то я только «за»», — объяснил Игорь Корнелюк.

«Против любой войны»: Игорь Корнелюк о ситуации в Донбассе
ФБА «Экономика сегодня» /

Накануне доктор социологических наук и политолог Дмитрий Гавра в интервью ФАН объяснил, почему в текущей международной ситуации у России не осталось выбора. Поэтому она и признала независимость Луганской и Донецкой народных республик, а также гарантировала им военно-техническую помощь, получив в ответ ожидаемый западный гнев в виде санкций и осуждений.

Ранее Совет Федерации на пленарном заседании дал согласие президенту Владимиру Путину на использование Вооруженных сил РФ на зарубежной территории. 153 присутствовавших сенатора проголосовали за такое решение единогласно.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Против любой войны: Игорь Корнелюк о ситуации в Донбассе
днр россия украина лнр нато игорь корнелюк шоу-бизнес владимир путин эскалация военных действий независимость донбасса
Комментировать