Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 февраля 20:14
20:13
Политика
Обозреватель Daily Telegraph Джакобс сообщила о конце господства Запада из-за России
20:12
Спорт
Легенда НБА Шакил О'Нил рассказал, что в детстве восхищался Мэджиком Джонсоном
20:09
Армия
Аналитик Уильямс спрогнозировал возможный ответ НАТО на появление ВС РФ в Донбассе
20:09
Происшествия
Спасатели около часа тушили возгорание на крыше дома в Волгограде
20:09
Армия
Минобороны РФ ответило на заявление британского министра Уоллеса о Крымской войне
20:08
Политика
Небензя: Россия не могла остаться безучастной к ЛДНР в условиях неприкрытого геноцида
20:07
Политика
Киев будет освобожден: украинский политик Журавко назвал причину страха депутатов Рады
20:07
Политика
Постпред США при ООН Томас-Гринфилд предрекла крупнейший кризис с беженцами с Украины
20:06
Весь мир
ВВС Мали нанесли три авиаудара по «району трех границ» близ города Тессит
20:05
Общество
Молодежь Москвы почтила память полководца Александра Суворова в День защитника Отечества
Все новости

Минобороны РФ в ответ на заявление Уоллеса посоветовало Британии изучить историю России

Армия
Минобороны РФ в ответ на заявление Уоллеса посоветовало Британии изучить историю России
ДИМК МО РФ  /  Вадим Савицкий

Москва, 23 февраля. Российское оборонное ведомство в ответ на слова главы минобороны Британии Бена Уоллеса о Крымской войне посоветовало британцам хорошо изучать не только географию России, но и ее историю.

В Минобороны РФ также отметили, что действия англичан обогатили все языки мира и военные учебники понятием «пушечное мясо».

Ранее глава военного ведомства Британии заявил, что его страна готова в любой момент и в любой точке мира «ударить» по интересам России. Он отметил, что такое уже было во времена Крымской войны в 1853 году.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Минобороны РФ в ответ на заявление Уоллеса посоветовало Британии изучить историю России
минобороны рф британия уоллес
Комментировать