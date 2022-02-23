Минобороны РФ в ответ на заявление Уоллеса посоветовало Британии изучить историю России

Москва, 23 февраля. Российское оборонное ведомство в ответ на слова главы минобороны Британии Бена Уоллеса о Крымской войне посоветовало британцам хорошо изучать не только географию России, но и ее историю.

В Минобороны РФ также отметили, что действия англичан обогатили все языки мира и военные учебники понятием «пушечное мясо».

Ранее глава военного ведомства Британии заявил, что его страна готова в любой момент и в любой точке мира «ударить» по интересам России. Он отметил, что такое уже было во времена Крымской войны в 1853 году.