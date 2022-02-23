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ЕС запретил европейскому бизнесу любые экономические операции с республиками Донбасса

Экономика
ЕС запретил европейскому бизнесу любые экономические операции с республиками Донбасса
pixabay.com

Брюссель, 23 февраля. Евросоюз запретил европейскому бизнесу любые экономические операции с ДНР и ЛНР, говорится в итоговом заявлении ЕС по санкциям в отношении РФ.

Москва ранее признала Донецкую и Луганскую народные республики в тех границах, которые указаны в их конституциях, то есть в границах Донецкой и Луганской областей. В ответ на это решение западные страны отреагировали новыми антироссийскими санкциями.

В санкционный список вошли 351 депутат Государственной думы, 27 физлиц и юрлиц. В том числе под запрет попали любые экономические операции с республиками Донбасса. Вводятся ограничения на доступ России к рынку капитала ЕС, а также санкции против банков, поддерживающих российские действия в ДНР и ЛНР или извлекающих из них выгоду.

РФ не оставит без внимания новую санкционную волну со стороны западных государств. Такое заявление содержится в сообщении Министерства иностранных дел Российской Федерации.

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санкции ЛНР днр евросоюз
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