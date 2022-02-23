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Политолог Матвейчев: Путин действует на опережение, теперь мы обязаны помочь ЛНР и ДНР
Общество
Политолог Матвейчев: Путин действует на опережение, теперь мы обязаны помочь ЛНР и ДНР
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Факты свидетельствуют о том, что украинская сторона собиралась решать проблему Донбасса исключительно силовым путем. Но Москва сработала на опережение. Так в беседе с ФАН политический советник Олег Матвейчев объяснил признание Россией независимости Луганской и Донецкой народных республик и последовавшее право оказывать им военно-техническую помощь.

«Владимир Путин действует на опережение, и это совершенно правильно. Теперь по закону мы обязаны помочь ЛНР и ДНР. Особенно в случае угрозы их существования. Ведь мы их признали. Теперь других вариантов быть не может. И теперь все подталкивания украинцев, которые идут со стороны Запада, что «вы действуйте, ведь русские боятся санкций, а мы вам поможем» и так далее... теперь все это не работает. И уже толкать украинскую сторону на самоубийство не получится. Понятно, что англосаксам очень хочется устроить масштабный кровопролитный конфликт между славянами», — отметил Олег Матвейчев.

Политический советник Матвейчев объяснил, почему Запад больше не сможет толкать Украину на политическое самоубийство
ФБА «Экономика сегодня» /

Накануне Совет Федерации на пленарном заседании дал согласие президенту Владимиру Путину на использование Вооруженных сил РФ на зарубежной территории. 153 присутствовавших сенатора проголосовали за такое решение единогласно.

В то же время российский президент Владимир Путин подчеркнул, что пока не идет речи о вводе Вооруженных сил РФ в Донбасс.

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