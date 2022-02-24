Американцы предъявляют претензии Байдену: надо заниматься США, а не Украиной

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Джо Байден пытается отвлечь внимание от коррупции в США и фальсификации выборов путем разговоров о фальшивых российских вторжениях на территорию Украины. Недовольство граждан США своим правительством растет, люди раздражены тем, что лидер нации занят не решением проблем страны, а событиями за океаном. Об этом ФАН рассказал политолог Алексей Мухин.

Американский информационный канал Fox News на своем сайте вывесил статью, авторы которой объясняют, что Америка имеет большие неприятности: для президента США Джо Байдена проблемы Украины важнее проблем собственного государства.

По словам Джесси Уоттерса, Байден больше заботится о суверенитете и экономике Украины, чем Америки. На англоязычных форумах все чаще звучат вопросы американцев: во сколько пролонгация санкций против России обойдется США?

Директор Центра политической информации Алексей Мухин уверен, что антироссийские санкции, объявленные президентом США Джо Байденом в связи с признанием нашей страной самопровозглашенных республик Донбасса, больше повредят самим Соединенным Штатам, чем России.

«Уже само выступление главы США выглядело достаточно трагикомично. По сути, ситуация следующая: немощный старик пытается напугать объект своих навязчивых идей тем, что физически сделать не в состоянии, и все это понимают. Непропорционально преувеличенной реакцией на решение Москвы защитить от истребления жителей Донбасса, среди которых — сотни тысяч граждан России, западные политики пытаются скрыть свою беспомощность и преступное равнодушие. Восемь лет они спокойно наблюдали, как на юго-востоке Украины правительственные войска и военизированные формирования нацистов убивают мирное население за то, что люди говорят на русском языке и не готовы признать тех, кого Вашингтон привел к власти путем организованного государственного переворота. В настоящее время Россия исправляет то, что натворил Запад», — пояснил политолог.

Собеседник ФАН согласился с заявлениями американцев о том, что пролонгация санкций против России бьет прежде всего по экономике Соединенных Штатов и ее граждан. Он напомнил, что цены на бензин в США выросли на 25%, инфляция достигла максимума за 30 лет, продукты стали дороже на 20%. Мухин пояснил, что любые ограничительные действия в отношении операций с долгом суверенной страны России негативно отражаются на долларе. Он назвал действия американских политиков неразумными и напомнил про внутренние экономический и политический кризисы, в которые погрузилась Америка. Политолог предположил, что на фоне снижения уровня жизни в результате грубейших ошибок, которые допустил и допускает кабинет Байдена, в Соединенных Штатах вполне может вспыхнуть гражданская война. Аналитик добавил, что республиканцы, которые убеждены, что демократы украли у них победу при голосовании, вполне могут пойти на акт неповиновения, не дожидаясь выборов.

Ранее ФАН напомнил: Украина, США и Британия совсем недавно говорили о Минских соглашениях обратное. Киев не соблюдал взятые на себя обязательства, а США и Великобритания это всячески одобряли.