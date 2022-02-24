Немецкий предприниматель, экс-депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт считает, что, остановив реализацию проекта «Северный поток — 2», Германия отказалась от своих претензий на сохранение суверенитета в энергетической сфере.

«Заявление канцлера Германии по «Северному потоку — 2» еще раз подтвердило мою гипотезу о том, что мы далеко не суверенная страна. Мы все прекрасно понимаем, что этим решением США становятся самым большим импортером газа в Европу и в Германию. Не это ли было причиной всего этого театра на Украине? Не это ли было изначально заложено заокеанскими стратегами? Сегодня мы стоим перед угрозой, что газ будет стоить около 2 тыс. евро за тысячу кубометров, что грозит нашей индустрии полным крахом. Химическая индустрия, стоящая на газе, становится неконкурентоспособной, мы вылетаем с рынка, китайцы и американцы делят его между собой. И это произошло с подачи наших политиков, неспособности их отстоять свои интересы», — сожалеет Вальдемар Гердт.

Кроме химической промышленности, по словам политика, в результате отказа от дешевого российского газа пострадают и другие отрасли германской экономики.

«Следующая проблема, которую пока еще не видно, — это подорожание удобрений. Наша земля настолько высосана, что без удобрения мы не получим даже половину урожая. Все это грозит обернуться катастрофой для сельского хозяйства и голодом для населения, поскольку подорожавший урожай следующего года ударит по его карману. Сейчас я первый раз вижу тенденцию, когда мы перестали обсуждать Россию, такого нехорошего нашего соседа, и начали думать о своем кармане», — отметил Вальдемар Гердт.

facebook.com / Waldemar Herdt MdB

Еще сильнее на положении граждан Германии, по мнению политолога, скажется перекрытие поставок газа по «Северному потоку — 1».

«Самое большое газохранилище в Нижней Саксонии сейчас наполнено всего на 3%, и то, что у нас нет веерного отключения, — это не заслуга политиков, это заслуга Господа Бога, который дал нам теплую зиму. Если бы зима была чуть холоднее, то мы бы сейчас уже имели огромнейшие проблемы с подачей тепла в дома. Наши политики говорят — ничего страшного, будем отключать индустрию, чтобы квартиры были отоплены. Но если не будет работы, как мы сможем оплачивать домашнее тепло? Мы движемся в странную ситуацию. Раньше я говорил про выстрел в коленку, но решения, которые приняли наши политики, — это выстрел в себе в голову. Это страшно», — заявил Вальдемар Гердт.

По мнению политика, США успешно добиваются реализации своей стратегии по сдерживанию своих геополитических соперников: ЕС и России.