Зеленский направил в Раду предложение ввести режим чрезвычайного положения с 24 февраля

Киев, 23 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский направил в Верховную раду предложение о введении режима чрезвычайного положения.

Согласно инициативе главы государства, режим ЧП должен начаться уже в четверг, 24 февраля, и продлиться 30 дней.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что решение о введении на территории страны военного положения пока не принято. При этом он отметил, что в случае необходимости власти могут объявить военное положение мгновенно.