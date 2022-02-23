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Зеленский направил в Раду предложение ввести режим чрезвычайного положения с 24 февраля

  /   Обновлено: 23 февраля 2022 18:39
Армия
Зеленский направил в Раду предложение ввести режим чрезвычайного положения с 24 февраля
Федеральное агентство новостей

Киев, 23 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский направил в Верховную раду предложение о введении режима чрезвычайного положения.

Согласно инициативе главы государства, режим ЧП должен начаться уже в четверг, 24 февраля, и продлиться 30 дней.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что решение о введении на территории страны военного положения пока не принято. При этом он отметил, что в случае необходимости власти могут объявить военное положение мгновенно.

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