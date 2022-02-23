Дмитрий Пучков (Гоблин) рассказал про мат в кино

В сегодняшнем выпуске «StarПарада» Дмитрий Пучков рассказал про свое отношение к нецензурной лексике в кино. По словам Дмитрия, если автор сделал с матом, значит, и я должен: «Я — не цензор, а переводчик».

Также мастер перевода недоумевает по поводу разъяренных воплей: «Я не хочу, чтоб мои дети это смотрели!». Пучков приводит пример: «Это, как с «Криминальным чтивом», вот слово на букву «ж» говорить нельзя, а сцены анального секса вашим детям, оказывается, показывать можно. Вы в своем уме?!».

По мнению блогера, если режиссером была проделана работа, и он решил выпустить на экраны фильм, используя мат для дополнения художественного замысла, то почему переводчик должен эту идею нарушать.

Это и многое другое в новом выпуске «StarПарада».

