Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 февраля 18:46
18:46
Армия
Глава МИД Украины Кулеба: Киев на планирует наступательных действий в Донбассе
18:45
Происшествия
Автобус с пассажирами съехал в кювет на Вологодчине
18:45
Политика
Политолог Охрименко: У Зеленского есть шанс зачистить радикалов
18:45
Экономика
Еврокомиссия накладывает ограничения на торговлю с ДНР и ЛНР
18:45
Общество
Вирусолог Чумаков спрогнозировал шестую волну коронавируса в России через полгода
18:44
Политика
Непуганая кучка: политолог Кот заявил о катастрофе в рядах армии Украины
18:43
Общество
Сотрудница донецкого интерната рассказала об эвакуации детей из Донбасса в Россию
18:43
Экономика
Курс украинской гривны установил семилетний минимум
18:42
Весь мир
Телеканал CBS рассказал, как кризис в Донбассе ударит по кошелькам граждан США
18:42
Армия
Кулеба заявил об отсутствии у Украины планов по созданию ядерного оружия
Все новости

Политолог Подопригора: Китай хочет заручиться поддержкой РФ на случай конфронтации с США

Политика
Политолог Подопригора: Китай хочет заручиться поддержкой РФ на случай конфронтации с США
Федеральное агентство новостей

Москва, 23 февраля. Напряжение в отношениях Китая и США растет из-за новой стратегии Белого дома в Индо-Тихоокеанском регионе.

Востоковед Борис Подопригора в интервью изданию «ПолитЭксперт» прокомментировал новость о том, что Вашингтон включил в собственную региональную политику принцип «сдерживания Китая через Тайвань». В Пекине считают такой шаг опасным, потому что он может спровоцировать «тотальную конфронтацию».

Подопригора убежден, что противостояние между КНР и США началось вовсе не с обновления стратегии Вашингтона в Индо-Тихоокеанском регионе. Решение об изменении позиции в отношении Тайваня стало своеобразным Рубиконом.

«В течение длительного времени, десятилетий, американцы давали понять, что видят перспективу объединения двух Китаев. Во всяком случае, и та и другая сторона подчеркивали, что если такое объединение произойдет, то оно будет проходить без боевых действий со стороны Пекина», — заявил эксперт.

Однако США пересмотрели свою политику и решили Тайвань не отдавать. Именно этот шаг стал одной из главных причин геополитического конфликта. Подопригора отметил, что Китай хочет заручиться поддержкой РФ на случай конфронтации с Вашингтоном. Подопригора заявил о готовности КНР и РФ выступить единым фронтом против американцев. Они встанут плечом к плечу в случае необходимости.

«Сегодня китайцам выгодно обеспечить продолжительное партнерство с Москвой. Это связано с идентичным взглядом на геополитику. Им нужен стабильный, крепкий тыл, каким они видят нас», — подытожил политолог.

В США ранее заявили, что активное сближение Пекина с Москвой вызывает серьезные беспокойства. По мнению экспертов, сегодняшняя стратегия Китая стала ярко антиамериканской, передает «Царьград».

Вернуться назад
Все новости / Политика / Политолог Подопригора: Китай хочет заручиться поддержкой РФ на случай конфронтации с США
россия сша китай
Комментировать