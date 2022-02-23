Политолог Подопригора: Китай хочет заручиться поддержкой РФ на случай конфронтации с США

Москва, 23 февраля. Напряжение в отношениях Китая и США растет из-за новой стратегии Белого дома в Индо-Тихоокеанском регионе.

Востоковед Борис Подопригора в интервью изданию «ПолитЭксперт» прокомментировал новость о том, что Вашингтон включил в собственную региональную политику принцип «сдерживания Китая через Тайвань». В Пекине считают такой шаг опасным, потому что он может спровоцировать «тотальную конфронтацию».

Подопригора убежден, что противостояние между КНР и США началось вовсе не с обновления стратегии Вашингтона в Индо-Тихоокеанском регионе. Решение об изменении позиции в отношении Тайваня стало своеобразным Рубиконом.

«В течение длительного времени, десятилетий, американцы давали понять, что видят перспективу объединения двух Китаев. Во всяком случае, и та и другая сторона подчеркивали, что если такое объединение произойдет, то оно будет проходить без боевых действий со стороны Пекина», — заявил эксперт.

Однако США пересмотрели свою политику и решили Тайвань не отдавать. Именно этот шаг стал одной из главных причин геополитического конфликта. Подопригора отметил, что Китай хочет заручиться поддержкой РФ на случай конфронтации с Вашингтоном. Подопригора заявил о готовности КНР и РФ выступить единым фронтом против американцев. Они встанут плечом к плечу в случае необходимости.

«Сегодня китайцам выгодно обеспечить продолжительное партнерство с Москвой. Это связано с идентичным взглядом на геополитику. Им нужен стабильный, крепкий тыл, каким они видят нас», — подытожил политолог.

В США ранее заявили, что активное сближение Пекина с Москвой вызывает серьезные беспокойства. По мнению экспертов, сегодняшняя стратегия Китая стала ярко антиамериканской, передает «Царьград».