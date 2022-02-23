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Energy Capital & Power ожидает восстановление энергетических проектов в Ливии

Весь мир
Energy Capital & Power ожидает восстановление энергетических проектов в Ливии
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Триполи, 23 февраля. Международная корпорация Energy Capital & Power (ECP) заявила, что в Ливии не наблюдается признаков замедления развития перспективных нефтегазовых проектов, несмотря на неопределенность политической обстановки.

В своем недавнем отчете ведущая инвестиционная платформа Африки, работающая в энергетическом секторе, указала, что в текущем 2022 году в стране ожидается прогресс в продвижении отраслевых инициатив. Ему сопутствует поддержка международных компаний, которые стремятся извлечь выгоду из богатых ресурсов Ливии, увеличить добычу на существующих месторождениях и повысить местные перерабатывающие мощности.

 

Комплекс Меллита

Энергетический сектор остается передовым стратегическим решением для оживления национальной экономики и удовлетворения растущего спроса на топливо как в стране, так и в регионе. Согласно отчету ECP, в партнерстве с ливийской Национальной нефтяной корпорацией (ННК) итальянская Eni возглавляет крупномасштабный проект, включающий установку двух новых стационарных морских платформ (A и E) напротив комплекса Меллита. Объект, строительство которого начнется в первом квартале 2023 года и продолжится до 2026-го, направлен на монетизацию ресурсов газа и конденсата как для внутреннего использования, так и для регионального экспорта.

Ожидается, что после введения в эксплуатацию мощность установки составит 760 миллионов кубических футов в день. Проект также требует модернизации существующей платформы и проведения сети подводных трубопроводов для доставки газа на береговой перерабатывающий комплекс. Тендерные процессы на разработку, закупку и сооружение необходимой инфраструктуры уже идут. Ожидается, что строительство начнется в первом квартале 2023 года.

 

Развитие концессий Waha

Концессии Waha в ливийском бассейне Сирт являются одними из самых продуктивных в регионе. Они обеспечивают производство около 300 тыс. баррелей в сутки. В ноябре прошлого года власти Ливии одобрили продажу за 300 млн долларов доли Hess Corporation в концессиях компаниям TotalEnergies и ConocoPhillips, в результате чего их участие увеличилось до 20,41%.

Активно разрабатываются планы по реконструкции проекта, поскольку он содержит более 500 млн баррелей нефтяного эквивалента, а его потенциал разведки охватывает более 53 тыс. квадратных километров. В декабре 2019 года Total и ННК подписали соглашение, согласно которому французская компания получила миноритарный пакет акций ливийского актива Waha, благодаря чему поможет разрабатывать месторождения North Gialo и NC 98, увеличивая добычу на 180 тыс. баррелей в сутки и инвестируя 650 млн долларов. Теперь же развитие вышеупомянутых участков остается главным приоритетом, поскольку Ливия стремится достичь поэтапных планов, согласно которым производство составит 1,8 млн баррелей в день к концу 2022 года.

 

Нефтеперерабатывающий завод стоимостью 600 млн долларов

После соответствующего объявления в октябре прошлого года североафриканское государство начало строительство нефтеперерабатывающего завода стоимостью 600 млн долларов. Проект расположен недалеко от месторождения Шарара в регионе Убари, производящего около 300 тыс. баррелей нефти в день.

Ожидается, что строительство продлится 36 месяцев и принесет около 75 млн долларов дохода в год. По расчетам ННК, НПЗ будет производить 1,3 млн литров бензина, 1 млн литров дизельного топлива и 600 тыс. литров горючего для реактивных двигателей ежедневно. Строительство завода имеет большое значение для Ливии, поскольку страна стремится сократить хроническую нехватку ресурсов и увеличить стоимость добычи сырой нефти в стране, а также способствовать созданию рабочих мест и экономическому развитию в южных регионах.

Ранее Национальная нефтяная корпорация сообщила о повышении производства топлива после завершения ремонта на скважине Шарара. По данным ННК, в настоящее время уровень добычи сохраняется в пределах 1,25 млн баррелей в день.

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