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МИД Финляндии вызвал российского посла для консультаций

Политика
МИД Финляндии вызвал российского посла для консультаций
pixabay.com

Хельсинки, 23 февраля. Министерство иностранных дел Финляндии пригласило российского посла для уточнения позиций касательно признания Москвой суверенитета Донецкой и Луганской народных республик.

Детали беседы дипломатов не уточняются. В Хельсинки считают, что подобное решение российской стороны нарушает территориальную целостность Украины.

Ранее аналогичная ситуация произошла в Чехии — российского посла вызвали во внешнеполитическое ведомство из-за документов, подписанных президентом РФ Владимиром Путиным 21 февраля. Встреча дипломатов продолжалась практически полчаса.

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