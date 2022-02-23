МИД Финляндии вызвал российского посла для консультаций

Хельсинки, 23 февраля. Министерство иностранных дел Финляндии пригласило российского посла для уточнения позиций касательно признания Москвой суверенитета Донецкой и Луганской народных республик.

Детали беседы дипломатов не уточняются. В Хельсинки считают, что подобное решение российской стороны нарушает территориальную целостность Украины.

Ранее аналогичная ситуация произошла в Чехии — российского посла вызвали во внешнеполитическое ведомство из-за документов, подписанных президентом РФ Владимиром Путиным 21 февраля. Встреча дипломатов продолжалась практически полчаса.