Генсек ООН Гутерреш: признание Россией ЛДНР не соответствует принципам устава Организации

Брюссель, 23 февраля. Решение России по Донбассу не соответствует принципам устава Организации объединенных наций. Соответствующее заявление сделал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

По его словам, он готов способствовать мирному разрешению украинского кризиса. Гутерреш также призвал к установлению перемирия на территории Украины.

Ранее сообщалось, что Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Об этом решении объявил президент РФ Владимир Путин в ходе телеобращения к нации. После этого российский лидер поручил министерству обороны страны обеспечить поддержание мира на территории ДНР и ЛНР.