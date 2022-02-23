Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 февраля 18:46
18:45
Экономика
Еврокомиссия накладывает ограничения на торговлю с ДНР и ЛНР
18:45
Общество
Вирусолог Чумаков спрогнозировал шестую волну коронавируса в России через полгода
18:44
Политика
Непуганая кучка: политолог Кот заявил о катастрофе в рядах армии Украины
18:43
Общество
Сотрудница донецкого интерната рассказала об эвакуации детей из Донбасса в Россию
18:43
Экономика
Курс украинской гривны установил семилетний минимум
18:42
Весь мир
Телеканал CBS рассказал, как кризис в Донбассе ударит по кошелькам граждан США
18:42
Армия
Кулеба заявил об отсутствии у Украины планов по созданию ядерного оружия
18:42
Политика
Депутат Госдумы Валуев: «Интересно, почему геноцид в Донбассе так насмешил канцлера ФРГ Шольца»
18:40
Происшествия
Прокуратура проводит проверку после драки двух школьниц в Балахне
18:40
Общество
Ученые Университета Эдинбурга заявили об образовании тромбов после вакцинации AstraZeneca
Все новости

Лариса Гузеева била посуду на дне рождения Эвклида Кюрдзидиса

Шоу-бизнес
Лариса Гузеева била посуду на дне рождения Эвклида Кюрдзидиса
Pr Scr youtube.com

Москва, 23 февраля. Заслуженная артистка России Лариса Гузеева шумно провела время на дне рождения актера театра и кино Эвклида Кюрдзидиса.

Вечеринка прошла в одном из московских ресторанов. Гузева и другие гости поздравляли Кюрдзидиса с 54-м днем рождения.

Помимо артистки на празднике была и другая звездная гостья — эстрадная певица Тамара Гвердцители. Исполнительница радовала присутствующих своим пением и игрой на белом рояле.

После музыкальных исполнений все гости вместе с именинником вышли на танцпол и принялись бить тарелки о кафель. Ведущей передачи «Давай поженимся!» это очень понравилось и она присоединилась к необычному действу, которое всех развеселило еще больше.

Лариса Гузеева била посуду на дне рождения Эвклида Кюрдзидиса
Pr Scr instagram.com / @_larisa_guzeeva_

Телеведущая принялась с азартом и большим удовольствием швырять одну тарелку за другой на пол. Этот обычай решили устроить на празднике, потому что Кюрдзидис является греком, а битье посуды на его родине во время праздников — это незыблемая традиция.

В прошлом году такому же шумному увеселению предались певец Филипп Киркоров и рэпер Джиган. Звездное мероприятие в греческом ресторане неожиданно обернулось битьем посуды.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Лариса Гузеева била посуду на дне рождения Эвклида Кюрдзидиса
ресторан день рождения гузеева посуда
Комментировать