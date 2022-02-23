Лариса Гузеева била посуду на дне рождения Эвклида Кюрдзидиса

Москва, 23 февраля. Заслуженная артистка России Лариса Гузеева шумно провела время на дне рождения актера театра и кино Эвклида Кюрдзидиса.

Вечеринка прошла в одном из московских ресторанов. Гузева и другие гости поздравляли Кюрдзидиса с 54-м днем рождения.

Помимо артистки на празднике была и другая звездная гостья — эстрадная певица Тамара Гвердцители. Исполнительница радовала присутствующих своим пением и игрой на белом рояле.

После музыкальных исполнений все гости вместе с именинником вышли на танцпол и принялись бить тарелки о кафель. Ведущей передачи «Давай поженимся!» это очень понравилось и она присоединилась к необычному действу, которое всех развеселило еще больше.

Pr Scr instagram.com / @_larisa_guzeeva_

Телеведущая принялась с азартом и большим удовольствием швырять одну тарелку за другой на пол. Этот обычай решили устроить на празднике, потому что Кюрдзидис является греком, а битье посуды на его родине во время праздников — это незыблемая традиция.

В прошлом году такому же шумному увеселению предались певец Филипп Киркоров и рэпер Джиган. Звездное мероприятие в греческом ресторане неожиданно обернулось битьем посуды.