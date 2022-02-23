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Подразделения ВСУ за несколько часов выпустили 75 крупнокалиберных мин по ДНР

  /   Обновлено: 23 февраля 2022 18:38
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Подразделения ВСУ за несколько часов выпустили 75 крупнокалиберных мин по ДНР
Федеральное агентство новостей

Донецк, 23 февраля. Украинская армия в течение дня продолжила обстреливать населенные пункты в ДНР и выпустила по территории республики 75 единиц крупнокалиберных боеприпасов.

В представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) говорится, что под огнем подразделений ВСУ оказались районы семи населенных пунктов: Старомихайловка, Сигнальное и Веселое, Михайловка, Пантелеймоновка, поселок шахты 6/7, а также село Григоровка.

«Для обстрелов ВФУ применяли 120-мм минометы, общее количество боеприпасов – 75 единиц», — сказано в сообщении.

Ранее в ДНР заявили, что количество обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины увеличилось практически вдвое. Отмечалось, что ситуация на всей линии соприкосновения в Донбассе остается критической.

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