Подразделения ВСУ за несколько часов выпустили 75 крупнокалиберных мин по ДНР

Донецк, 23 февраля. Украинская армия в течение дня продолжила обстреливать населенные пункты в ДНР и выпустила по территории республики 75 единиц крупнокалиберных боеприпасов.

В представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) говорится, что под огнем подразделений ВСУ оказались районы семи населенных пунктов: Старомихайловка, Сигнальное и Веселое, Михайловка, Пантелеймоновка, поселок шахты 6/7, а также село Григоровка.

«Для обстрелов ВФУ применяли 120-мм минометы, общее количество боеприпасов – 75 единиц», — сказано в сообщении.

Ранее в ДНР заявили, что количество обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины увеличилось практически вдвое. Отмечалось, что ситуация на всей линии соприкосновения в Донбассе остается критической.