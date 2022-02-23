Басурин: ВСУ планируют использовать жителей Донбасса в качестве «живого щита»

Донецк, 23 февраля. Вооруженные силы Украины приступили к реализации планов, по которым гражданское население Донбасса должно выступить в роли «живого щита», заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, эта тактика была отработана в рамках учений «Объединенные усилия — 2021» со странами НАТО.

Ранее сообщалось, что ВСУ массово захватывают дома жителей Донбасса для заселения личного состава. По данным оборонного ведомства ЛНР, захваченные дома украинское командование использует для размещения личного состава.