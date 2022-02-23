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Прилучный спровоцировал слухи о переезде к Муцениеце

Шоу-бизнес
Прилучный спровоцировал слухи о переезде к Муцениеце
Кадр из сериала «В клетке»

Москва, 23 февраля. Актер Павел Прилучный в День защитника Отечества намекнул на возвращение к супруге Агате Муцениеце и их общим детям.

Звезда «Закрытой школы» привлек внимание поклонников, опубликовав в stories своего Instagram-блога кадры с детьми, которые с утра пораньше решили поздравить своего знаменитого отца с праздником.

«Приехал в восемь утра и решил немного вздремнуть. Тимофей и Мия разбудили меня около 10:30. Спасибо им за подарки!» — рассказал артист.

Прилучный спровоцировал слухи о переезде к Муцениеце
Pr Scr instagram.com / @bugevuge

Дочь подарила Прилучному розовую открытку с цветами, написав в ней пожелания ко Дню защитника Отечества, а сын приготовил для отца разноцветную поделку. Такие трогательные кадры умилили подписчиков, однако в то же время они породили слухи о переезде актера к бывшей супруге Муцениеце.

Павел Прилучный расстался с Агатой Муцениеце весной 2020 года. Однако слухи о воссоединении звездной пары появились еще в начале 2022 года, когда они всей семьей отправились на отдых в Дубай.

Ранее Муцениеце прокомментировала свои отношения с бывшим супругом. Она заявила, что «наладила коммуникацию» с Прилучным ради воспитания общих детей.

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воссоединение прилучный муцениеце
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